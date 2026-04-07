東京楽天地とアジラ、楽天地ビルにおいて人流データ活用プラットフォーム「asilla BIZ」を本格稼働

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をビジョンに掲げ、「AI Security asilla」を開発、提供する株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 尾上 剛、以下「アジラ」）は、株式会社東京楽天地（本社：東京都墨田区、代表取締役社長 加藤 陽則、以下「東京楽天地」）が運営する「楽天地ビル」において、施設内の人流データを可視化する「asilla BIZ」が本格導入されたことをお知らせいたします。

導入の背景

商業施設や複合ビルの運営において、来館者の動向を的確に把握し、それに基づいたテナント誘致やプロモーション施策を展開することは、施設価値を高める上で重要です。

楽天地ビルにおいては、これまで蓄積された運営ノウハウを活かした施策展開を行ってきましたが、さらなる施設活性化に向け、客層の把握や施策の効果検証を客観的なデータに基づいて強化したいというニーズがありました。

こうした背景から、東京楽天地とアジラは「asilla BIZ」の試行運用を実施してまいりました。

その結果、既存の防犯カメラ映像から得られるデータの有用性が確認されたことにくわえ、施設環境を大きく変えることなく導入できる運用性の高さも評価され、この度の本格導入に至りました。

楽天地ビルにおける「asilla BIZ」の活用方法

楽天地ビルでは、本ソリューションを以下のように活用することで、データに基づいた施設運営の基盤づくりを推進しています。

・人流データの定量的把握：

館内主要箇所における通行人数を計測し、日次・月次の人流推移を可視化します。

これにより、施設運営の現状を客観的な数値として蓄積・共有できる体制を整えています。

・来館層の属性把握：

AIによる属性（性別・年代）分析を基に、実際の来館者の構成を把握します。

取得データは、将来的なターゲット選定やサービス向上のための基礎資料としての活用を予定しています。

・施策の効果検証への準備：

イベント実施時などの人流変化をデータとして記録することで、今後のリーシング活動やプロモーション施策の最適化に向けた分析基盤として役立てていく方針です。

また、本件での実績を評価いただき、今後は東京楽天地が所有する他物件への活用展開についても検討を進めていく予定です。

楽天地ビルについて

錦糸町駅前に位置する「楽天地ビル」は、錦糸町PARCO、TOHOシネマズ錦糸町 楽天地、西友錦糸町店、天然温泉楽天地スパ、ショップ＆レストランなどで構成される商業施設です。

1986年の全館開業以来、墨田区・錦糸町エリアのランドマークとして、“清く、正しく、美しく”をモットーに、地域の賑わい創出の一翼を担っています。

株式会社東京楽天地

代表者：代表取締役社長 加藤 陽則

所在地：東京都墨田区江東橋四丁目27番14号

事業内容：不動産賃貸事業、映画興行事業

公式webサイト：https://www.rakutenchi.co.jp/

「asilla BIZ」とは

「asilla BIZ」は、既存の防犯カメラ映像を活用し、AIによる映像解析で人流データを収集・分析する人流解析プラットフォームです。

人数カウント、領域内・カメラ内の混雑度計測、曜日・時間帯別の混雑傾向等の分析が可能で今後も各種アプリケーションを拡張予定です。

これらにより施設の人の流れを「見える化」し、効率的な施設運営や顧客体験向上に貢献します。

株式会社アジラ

代表者：代表取締役CEO 尾上剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式webサイト：https://jp.asilla.com/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アジラ 広報担当：中村

Email：pr@asilla.jp