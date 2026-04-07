カメラコンテスト「OPPO LUMO AWARDS」 受賞作品を発表

オウガ・ジャパン株式会社

革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、OPPOスマートフォンの高いイメージング技術をより多くの方に知ってもらうことを目的に、カメラコンテスト「OPPO LUMO AWARDS」を開催し、このたび、写真作家・高橋伸哉氏や当社デザイナーらによる審査と弊社公式Xアカウントでの人気投票を終え、部門賞・人気賞・優秀賞を発表しました。高橋氏は、昨年末に発売したハイエンドスマートフォンOPPO Find X9のカメラ性能を試し、「階調も美しく、ポートレートでの肌が滑らかで美しい」とコメント。応募作品についても「スマホで撮影したとは思えない表現の美しさに圧倒されました」と、OPPOスマートフォンのイメージング技術と応募作品のレベルの高さを称えました。

ディテールまで美しく鮮やか、計6作品に部門賞

部門賞は、合計6名の方に贈られました。夜に浮かび上がる都市のきらめきや、自然が織りなす生命の息吹を美しく捉えた写真は、いずれもスマートフォンで撮影されたとは思えないほどのクオリティ。審査員の高橋氏からは「色彩が美しく構図も素晴らしい」「空気感を捉えた幻想的な1枚」とのコメントが寄せられました。

審査員らが選んだ21の優秀作品から、X上での人気投票を行いました。その結果、1位に輝いたのは、レース場を走るスポーツカーをと捉えた一枚。濡れた路面の光や、水しぶきの繊細な広がり、車体のデザインの色合いまで、リアルに描写されています。

OPPOはこれからも、ユーザーの皆さんのかけがえのない一瞬を記録するお手伝いをすることがモバイルデバイスブランドとしての大きな使命と考え、イメージング技術の向上に努めてまいります。ぜひOPPOスマートフォンのカメラ性能の高さを、より多くの方にご体験いただけますと幸いです。

「OPPO LUMO AWARDS」概要

作品募集期間：2025年12月18日～2026年2月28日

募集テーマ：光と影のドラマ・温かなひととき・自然の交響曲

撮影機材： OPPOスマートフォンで撮影された写真であること。（家族や友人の方に借りての撮影も可能）

各賞と賞品：

部門賞：計6名（ OPPO Find X9、賞金100,000円）

人気賞：部門賞以外の優秀作品21点を対象にXで人気投票を実施。最多得票の1名を選出（ OPPO Reno14 5G 、賞金50,000円）

優秀賞：人気賞を除く20名（ OPPO Pad 2）

※特設ページ（https://oga-japan.com/lumoawards_jp/）にて優秀賞を含むすべての写真や、プロの写真家がOPPO Find X9を使って撮影した写真が見られます。

OPPOについて

OPPOは、「Make Your Moment（自分だけの瞬間を描こう）」をブランドスローガンに掲げる世界をリードするスマートデバイスブランドです。2008年に最初のフィーチャーフォン「A103 Smiley Face」を発表以来、OPPOは、デザインの美しさと革新的な技術を両立させながら、新たな価値の創出を目指してきました。現在OPPOは、FindシリーズやRenoシリーズを中心とした多様なスマートフォンやIoT機器、ColorOSを提供しています。 OPPOは、70以上の国と地域で事業を展開、4万人以上の従業員が「自分らしさを愛し、今を楽しむ」世界中のお客様を応援しています。

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