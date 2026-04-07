Ribura、産業廃棄物業界の複雑な配車判断を支援するAIシステム「配車くん」を提供開始

株式会社Ribura

株式会社Ribura（本社：東京都品川区、代表取締役：伊藤竜聖）は、産業廃棄物業界に特化したAI配車支援システム「配車くん」の提供を開始しました。

「配車くん」は、産業廃棄物業界における人手不足や配車業務の属人化といった課題に対応するために開発されたサービスです。これまでベテラン担当者の経験や判断に依存しやすかった配車業務を支援し、業務の標準化と効率化を図ることで、安定した現場運営の実現を目指します。

URL：https://riburainc.co.jp/lp/haisha-kun

■背景：産業廃棄物業界が抱える課題

産業廃棄物業界では、ドライバーや配車担当者の人材確保が難しくなる中、日々の業務を安定的に継続するための体制づくりが大きな課題となっています。特に、配車業務は担当者の経験や判断に依存しやすく、属人化しやすい業務の一つです。

そのため、

- 人材不足への対応- 配車業務の属人化- 地域の廃棄物処理体制の維持

といった課題に対して、現場に即した仕組みづくりが求められています。

これらは単なる業務効率の問題ではありません。産業廃棄物の収集運搬が安定して行われることは、地域の衛生的な環境や日常生活を支える社会インフラの維持そのものにつながっています。

■Riburaが産業廃棄物業界に向き合う理由

私たちが日本の好きなところの一つに、街の清潔さや整った生活環境があります。道にごみが散乱していないこと、衛生的な街並みが保たれていることは、日常の中では当たり前のように感じられるかもしれません。しかし、そうした環境は自然に成り立っているものではなく、廃棄物を適切に収集運搬し、処理する現場によって支えられています。

Riburaは、そんな日本の生活環境を支えている産業廃棄物業界に対して、AI・DXの研究開発と提案を行い、これまで100社以上の事業者へのヒアリングを重ねてきました。その中で強く感じたのは、この業界の業務は単純なデジタル化では対応しきれず、現場ごとの運用や長年培われた判断の積み重ねを踏まえた仕組みが必要だということです。

なかでも配車業務は、車両条件、廃棄物の種類、現場の制約、処分場との調整など、多くの要素が絡み合う中核業務です。私たちは、この複雑な業務を支援することが、現場負荷の軽減だけでなく、業界全体の持続可能な運営を支えることにつながると考え、「配車くん」の開発に取り組みました。

■「配車くん」の特徴

「配車くん」は、日々の配車判断そのものを支援することに重点を置いています。

1. 熟練者の勘や知識に頼らない配車を実現！

「ベテラン担当者が休んだだけで、朝から配車表が作れない。」 配車くんは、そのような問題を解決します。ベテラン担当者の頭の中にある複雑なルールを誰でも使えるデータに変えます。誰が操作しても、同じ品質の配車計画を自動生成します。

2. 配車表作成業務を、もっとシンプルに

朝の欠勤連絡、空き時間への案件差し込みなど、イレギュラーが起きても数分で配車表を再構築。従来ベテラン担当者が時間をかけて組み直していた作業を、AIが瞬時に解決します。

3.AIが描く最短ルートで車両回転数を向上

AIが最短ルートを自動設計し、1台あたりの往復回数を最大化します。走行距離・所要時間・処分費用（捨て場コスト）の3つを同時に考慮するため、汎用の配車ツールでは実現できない、産廃業界特有のルート最適化が可能です。

■代表コメント

株式会社Ribura 代表取締役 伊藤竜聖

私たちは、産業廃棄物業界が社会を支える重要なインフラの一つであると考えています。多くの事業者様とお話しする中で、配車業務の複雑さや属人化が、現場運営や経営に大きく影響していることを実感してきました。

だからこそ、汎用的な仕組みではなく、産業廃棄物業界の実態に即したソフトウェアが必要だと考えています。

「配車くん」を通じて、現場で培われてきた知見を活かしながら、配車業務の負担軽減と、安定した業務運営を支える仕組みを提供してまいります。

■「配車くん」について

「配車くん」は、産業廃棄物業界に特化したAI配車支援システムです。 業界特有の複雑な条件や現場ごとの運用ルールを踏まえ、実務で活用しやすい配車支援の実現を目指しています。

URL：https://riburainc.co.jp/lp/haisha-kun

【株式会社Riburaについて】

会社名：株式会社Ribura

代表者：代表取締役 伊藤竜聖

設立：2024年4月

事業内容：産業廃棄物業界向けAI・DX支援、ソフトウェア開発

URL：https://riburainc.co.jp/

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