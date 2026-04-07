直径5cm最小クラス※便利すぎる低周波治療器「低周波治療器 コランゼ」が新登場

株式会社アテックス

健康・美容機器、快眠寝具を製造販売するウエルネスカンパニー 株式会社アテックス（本社：大阪市中央区、代表取締役：原島 惠子、以下、アテックス）は、累計販売台数1,600万台（2026年２月）のアテックスルルドシリーズから、自宅でも外出先でもスマートに使える新しい低周波治療器「低周波治療器 コランゼ（AX-HK940）」を2026年４月25日より発売します。

低周波治療器「コランゼ」は毎日使うための利便性を重視して開発しました。日常的な肩や腰のコリはつらい悩みである一方、低周波治療器は準備や使用場所の制約から、使用頻度が下がりがちでした。

本製品は、本体と治療パッドを一体化した小型・軽量・コードレス設計により、気になる部位に貼るだけで治療できます。また付属の専用USB充電ケースにより「使って、しまって、そのまま充電」という流れを実現し、日常の中で無理なく使い続けられる便利な治療器となっています。



URL：https://www.atex-net.co.jp/products/lourdes/AX-HK940/ ‎

広報画像：https://www.a-ms2.com/5356/

POINT1：小型※・軽量

※市販の低周波治療器において（アテックス調べ）

本体直径わずか5cm、厚み1.9cm、27ｇの小型・軽量ながら、本格的な低周波治療を実現しました。手のひらに収まるサイズで扱いやすく、肩や腰などの気になる部位にしっかりフィットします。

POINT2：ピンポイントに治療できるコードレス設計

治療パッドとコントローラーを一体化したコードレス設計です。本体に粘着パッドを貼るだけですぐ使え、ケーブルに邪魔されることなく、治療できます。肩や腰などへのピンポイント治療はもちろん、左右の肩や脚など、離れた部位を同時に治療することもできます。

POINT3：ピリピリしにくい低周波プログラム

やさしい体感で、低周波治療器を初めて使う方や従来苦手だった方にも使いやすいプログラムです。

心地よい刺激が筋肉のコリをほぐします。

POINT4：シンプルな操作ボタン

電源ボタンで3種モード切替、+（凸）・ー（凹）ボタンで強弱を設定できます。貼ったままでも直感的に操作できます。

【 ABOUT THE PRODUCT 】

低周波治療器は身近な管理医療機器ですが、使用や購入にはいくつかのハードルがあると言われています。低周波特有の「ピリピリ感」や「チクチク感」が苦手な方にとっては、リラックスどころかストレスになってしまうこともあります。また、粘着パッドの保管やお手入れを面倒に感じる人も少なくないようです。

本製品は、刺激の感じ方に配慮したプログラムで、初めてでもやさしく心地よい体感を追求しました。充電ケースは、本体と粘着パッドをまとめて収納でき、持ち運びにも便利です。保管や準備の手間を減らすことで、毎日のケアをよりスムーズに続けられます。

【 SPEC 】

品名 ：低周波治療器 コランゼ

品番 ：AX-HK940wh（ホワイト）

価格 ：9,900円（税込）

サイズ ：本体：（約）φ50×H19mm（個）

充電ケース：（約）W122×L70×H43mm

粘着パッド：（約）Φ43mm

重量 ：本体：（約）27g （個）

本体+充電ケース：（約）190g

電源 ：リチウムイオン充電池

基本周波数 ：たたく：1～15Hz・もむ：25～85Hz・さする：80～145Hz

パルス幅 ：たたく：5～45µ秒・もむ：5～70µ秒・さする：最大30µ秒

連続使用時間 ：約2時間

充電所要時間 ：約2時間（満充電・初期/20℃の場合）

タイマー ：10分自動オフ

付属品 ：充電ケース、ACアダプター、USBケーブル、粘着パッド2枚

医療機器の種類 ：管理医療機器（家庭用低周波治療器）

医療機器認証番号 ：308AHBZX00013000

使用目的又は効果 ：肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防およびマッサージ効果。一般家庭で使用すること。

【 INFORMATION 】ブランド「アテックスルルド」について

セルフケアで素敵な時間を ────

ヘルスケア・エクササイズ・ビューティ・スリープ・フェムテックのジャンルを軸に、ライフスタイルに寄り添ったアイテムをラインナップ。トキメキあふれるセルフケアタイムを心ゆくまでご堪能ください。

■ 株式会社アテックス

［ 事業内容 ］

健康・美容家電（家庭用医療機器、マッサージ機器、エクササイズ機器など）、

快眠生活寝具（収納式ベッド、機能マットレスなど）の企画・開発・製造および販売



[ 本社 ]

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-1-5 ATEXビル

tel：06-7670-8600（代） fax：06-7670-8610（代）

公式サイト：https://www.atex-net.co.jp/