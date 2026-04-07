EDGEMATRIX、MSIおよびINFINITIXと提携し、世界の通信事業者向けに「AI-vRAN統合型サーバーソリューション」を展開

EDGEMATRIX株式会社

EDGEMATRIX株式会社（東京都渋谷区、代表取締役 太田 洋、以降、EDGEMATRIX）は、Micro-Star International Co., Ltd.（台湾 新北市、 以降、MSI）およびINFINITIX Inc.（台湾 台北市、以降、INFINITIX）と提携し、世界の移動体通信事業者が構築するARC（AI-vRAN Computing）ネットワークに向けた「AI-vRAN統合型サーバーソリューション」を共同で提供することを発表いたします。本提携により、3社はそれぞれの専門技術と製品を統合し、通信ネットワークとエッジAIを同一基盤上で高効率に実行する革新的なインフラストラクチャを提供します。

提供する製品（AI-vRAN統合型サーバーソリューション）の概要

従来のRANでは、通信トラフィックが少ない時間帯（深夜など）でも、基地局専用のハードウェアは「通信のためだけ」に待機しており、計算リソースが無駄になっていましたが、現在移動体通信事業者が計画している5Gおよび6GのARCによって、「通信」と「AI」を一つのプラットフォーム上で融合させることができるようになります。

本ソリューションは、5G・6Gの仮想化無線アクセスネットワーク（vRAN）処理と、高度なエッジAI処理を同一のサーバー上で同時に実行できる統合型プラットフォームです。（通信（vRAN）とAI処理を同じGPU基盤で実行することによってリソースの共有とハードウェアの共通化を実現します。）最新のGPUを搭載し、無線ネットワークのトラフィックに応じて柔軟に構成できるサーバー、およびvRANとAIの両方の処理の最適化とハードウェアリソースの運用・管理機能によって、投資効率を最大化することができます。

また、通信キャリアにとっては、基地局は単なる「コスト」から「収益を生むエッジ計算拠点」に変わります。エッジAIサービスとしてAI推論を実行できるため、圧倒的なエリアカバレッジを強みに、自動運転、スマートシティ、工場のロボット制御といった「低遅延が求められるAIアプリ」を、外部企業にプラットフォームとして提供することができます。

本提携がEDGEMATRIXの事業領域にもたらす拡張とシナジー

図：AI-vRAN統合型サーバーソリューションのアーキテクチャ

EDGEMATRIXはこれまで、Edge AI Box、Edge AI Station、Edge AI Stationアルファ、エッジAIソリューションとして、高度なデータ処理を現場で行う「映像エッジAI技術」および関連製品を主力事業として展開してきました。映像データをリアルタイムに解析するシステムは、低遅延かつ大容量のデータ通信環境を強く求めます。

本提携が実現するAI-vRANソリューションは、基地局の通信インフラ（DU/CU）そのものにAIの演算能力を持たせるものです。これにより、EDGEMATRIXは自社の事業領域を大きく補完し、拡張することができます。

3社が提供する技術・製品および役割

- 通信インフラ市場への進出: 企業・現場向けのエッジAI製品の提供にとどまらず、世界の通信事業者が展開する次世代5G/6Gインフラストラクチャそのものに自社の知見やソリューションを組み込むことが可能となり、グローバルなインフラ市場への事業拡張を実現します。- 超低遅延エッジAIの実現: データソースに最も近い通信インフラ上で映像AIやマルチモーダルAI、LLMなどを直接稼働させることで、遅延を極限まで削減し、時間制約の厳しいアプリケーション（自動運転、ロボット制御、リアルタイム監視など）の価値を最大化できます。

本プロジェクトにおいて、3社は以下の役割を担い、世界の通信事業者に向けたソリューションを構築・提供します。

1. MSI：高拡張なAI GPUサーバー（ハードウェア）の提供

MSIは、NVIDIA MGXアーキテクチャを採用したAIサーバーハードウェアの提供・販売を担当します。

- 提供製品: 高密度GPU構成で高い運算能力を提供する「CG480-S6053」、省スペースとエネルギー効率に優れた2U設計の「CG290-S3063」、およびバランスのとれた「CX271-S4056」などのプラットフォームを提供します。これにより、分散ユニット（DU）からクラウドまで、トラフィックや要件に応じた柔軟な拡張・縮小を可能にします。2. INFINITIX：インテリジェントなGPUリソース管理ソフトウェアの提供

INFINITIXは、独自のソフトウェア技術を提供し、MSIのサーバーへ実装します。

- 提供製品: インテリジェントなGPUワークロードスケジューラである「CTAs」と「AI-Stack」を活用することで、vRAN（仮想化無線アクセスネットワーク）とAIのワークロード間におけるGPUリソースの動的なリアルタイム配分が可能になります。この高度なリソース分割管理により、計算リソースの無駄を排除し、導入されたすべてのGPUクラスターの投資対効果（ROI）を最大化します。3. EDGEMATRIX：システムインテグレーションとプロジェクト推進

EDGEMATRIXは、本ソリューションのシステムインテグレーターとしての役割を担います。

- 提供する役割: INFINITIXのソフトウェアが組み込まれたMSIのサーバー製品を完全に組み立て、世界の通信事業者等に対して検証、評価、調達のための納品を行います。また、これまでのエッジAI実装実績と通信事業に対する知見を活かし、ソリューション開発の推進から、運用・保守体制の構築までを包括的にサポートします。

EDGEMATRIX、MSI、INFINITIXの3社は、それぞれの強みを結集し、次世代の通信インフラの未来を共に構築してまいります。

企業概要

EDGEMATRIX株式会社について

EDGEMATRIXは、「映像エッジAI」の基盤技術開発と社会実装を通じて貢献する、エッジAIソリューションのリーディングカンパニーです。高精細映像をリアルタイムで処理する「Edge AI Box」等の製品開発・販売から、さらにエッジAIソリューションまでをワンストップで提供しています。特に駐車場、道路、線路などのインフラ分野や屋外環境における高精度な画像分析技術に強みを持ちます。

URL：https://edgematrix.com/

Micro-Star International Co., Ltd. (MSI) について

台湾に本社を置く、グローバルな高性能サーバーソリューションのリーディングカンパニーです。長年にわたるNVIDIA GPUサーバーおよびワークステーションの開発・製造経験を有し、次世代通信ネットワークやAI向けに高信頼性・高拡張性のハードウェアを提供しています。

URL:https://jp.msi.com/

INFINITIX Inc. について

台湾に拠点を置き、独自のインテリジェントなソフトウェア技術を提供する企業です。AI処理とvRAN処理の間でGPUの利用効率を最大化するGPUリソース管理ソフトウェア（「CTAs」や「AI-Stack」）の開発・提供を通じ、次世代ネットワークインフラの最適化に貢献しています。

URL:https://www.infinitix.ai/