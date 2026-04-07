ポケトーク株式会社　欧州法人において、初の四半期営業黒字化を達成

ポケトーク株式会社

ポケトーク株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町7-1、取締役 代表執行役社長：松田 憲幸）は、当社の欧州子会社（以下、『POCKETALK B.V』）が、四半期業績（2026年1～3月） において、初の営業黒字化を達成したことをお知らせいたします。

今回の四半期営業黒字化は、これまで進めてきた販売体制の最適化およびコスト構造の見直しにより、安定的に利益を創出できる事業基盤が整ったことによるものです。特に、ディストリビューター網の整備による販売効率の向上に加え、人員体制やプロモーション費用の適正化を進めたことで、収益性の高い事業運営が可能となりました。

今回の四半期営業黒字化は、これらの取り組みを通じて改善してきた収益構造が、一定期間にわたり安定的に機能した結果です。

欧州では、多様な言語・文化を背景とした人の移動が活発化しており、医療機関や公共サービスの現場を中心に、多言語対応の重要性が一層高まっています。言語の壁はサービスの質や安全性にも影響を与える重要な課題であり、各国で対応の必要性が高まっています。

こうした環境の中で、当社はAI通訳「ポケトーク」シリーズを通じて、誰もが母国語のままコミュニケーションできる環境の実現に取り組んでいます。欧州においては、英国での医療機関向け評価（DTAC / DCB0129）の完了を契機に、医療分野を中心とした導入が進んでおり、現在、300以上の医療・福祉関連施設に導入されています。また、DTAC取得後は受注台数が2.5倍以上に伸長するなど、需要の高まりが顕在化しています。

今後のPOCKETALK B.Vは、効率性と収益性を重視した運営を継続しながら、医療分野をはじめとしたニーズの高い領域に注力することで、安定的な成長を目指してまいります。

ポケトーク株式会社は「言葉の壁をなくす」をミッションに掲げ、お互いが母国語のまま対話でき、深くわかり合える世界の実現を目指して、「ポケトーク」シリーズの提供を世界中に広げてきました。今後も、世界中で広がる多言語対応ニーズに応えながら、各地域の特性に応じた事業展開を推進してまいります。

【 AI通訳機 「ポケトークS2」とは 】

「ポケトーク S2」は 2024 年 10 月に販売を開始した最新機種で、91言語を音声・テキストに翻訳し、1 言語をテキストのみに翻訳できます。従来機種より Wi-Fi がなくても通信可能な国と地域か拡大し、世界 170 以上の国と地域で、Wi-Fi のない所でもそのまま使えるモバイル通信機能を内蔵しています。また、バッテリーの持続可能時間も大幅に改善し、あらゆるシーンでお使いいただけるようアップデートいたしました。

「ポケトーク アナリティクス」との連携によりセキュリティ面もさらに強化され、グローバルにおけるセキュリティ基準に準拠することで、個人でのご利用はもちろん、企業や団体、自治体での導入において安心してお使いいただけます。

詳細 URL：https://pocketalk.jp/device

【 AI同時通訳 「ポケトーク - Sentio （センティオ）」とは 】

AI同時通訳「Sentio」は、相手の話す 41言語を 76 言語の音声とテキストでリアルタイムに通訳して理解でき、まるで専属の同時通訳者がいるように相手の話が分かるサービスです。

ウェブブラウザ上で使用でき、インターネット接続が可能なスマートフォンやパソコン、タブレット端末で使用できます。またオンライン会議だけでなく、対面でも使えることも大きな特長です。

詳細 URL：https://pocketalk.jp/forbusiness/livetranslation

【 AI同時通訳機 「ポケトークX（エックス）」とは 】

「ポケトーク X」は、多言語による対面での自然な会話を実現するために開発された据え置き型のAI同時通訳機です。

両面ディスプレイを搭載し、互いの言葉を瞬時に翻訳して表示することで、自然な対話がそのまま成立する体験を可能にします。さらに、高感度マイクによる精緻な音声認識や、人の存在を感知して自動で画面が起動するスマートセンサー、会話履歴をワンタッチで消去できるプライバシー設計など、公共空間でも直感的かつ安心して利用できるように設計されています。

＜販売開始時期＞

・ 2026年を予定

＜販売価格・プラン＞

・ 月額サブスクリプション：マイク有り15,000円（+税）

・ 年額サブスクリプション：マイク有り150,000円（+税）

・ 買い切りプラン：マイク有り300,000円（+税）※3年目以降は90,000円（+税）／年

無料トライアルのお申込み：https://pocketalk.jp/pt-x