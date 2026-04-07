ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、SEKAIE☆ OFFICIAL SITEがオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、RIZE PRODUCTION（東京都中央区、代表取締役社長：長岡哲生）が運営するアイドルグループSEKAIE☆のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。

◆サイト概要◆

SEKAIE☆のオフィシャルサイト兼ファンクラブ。 “世界をみんなの遊び場に”を掲げ、活動する新しいアイドルグループ。最新のイベント・公演情報や、ファンクラブでは限定動画やブログなどここでしか見れないコンテンツをお楽しみいただけます。

●サイト名：SEKAIE☆ OFFICIAL SITE

●URL：https://sekaie.rizepro.net

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

●旅人の会プラン：月額550円

●メンバー個別プラン：月額2,200円

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

◆ファンクラブ先行チケット販売

イベントなどのチケットを、ファンクラブ会員先行で購入できます。

※詳細は実施時にNEWSなどでご案内いたします。

◆会員番号付きデジタル会員証

ファンクラブにご入会いただいた方に、会員番号とともにオリジナルデザインのデジタル会員証を発行いたします。

◆限定動画

限定動画コンテンツをお楽しみいただけます。

加入後はサイトのMOVIEコーナーからお楽しみいただけます。

◆限定ギャラリー

写真を中心としたギャラリーコンテンツです。

加入後はサイトのGALLERYコーナーからお楽しみいただけます。

◆限定ブログへのコメント返信

メンバーにブログの感想などコメントが可能です。

◆デジタルチェキ撮影券 毎月1枚

毎月、チェキ撮影券が付与されます。

※ INSTAXおよびチェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。

◆推しメンカード / 推しメン設定

メンバーからただひとり推しのメンバーを選んでご登録いただけます。

推し歴が長いほどランク称号が上がっていくカードをマイページに設定できます。

※加入後はマイページ＞推しメン設定でご登録いただいてからのカウントになります。

◆誕生日メール

年に一度のお誕生日にメンバー全員からの記念メッセージをお届けいたします。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表 ※全て税込み価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/251_1_40e774f3eb088baeb7d0214dcb3b2094.jpg?v=202604070551 ]

◆SEKAIE☆メンバーからのメッセージ◆

◆相葉はる

ファンクラブが開設されました！

とっても嬉しいです！

ここでは、普段よりもっとはるのことを知ってもらえたり、いろんなことを届けていけたらいいなって思ってます…☆

一緒に旅人の会楽しもうね！

◆齋藤なな

ファンクラブ開設～！齋藤ななの国へようこそ～！待ってたよ！仲間になってくれて本当にありがとう！ファンクラブを通してななのことをもっと知ってもらえたら嬉しいな☆ 沢山仲を深めていこうね☆

◆桜井愛莉

ファンクラブ開設とっても嬉しいです！

愛莉のことを

もーーーっと大好きになって、

一緒にいて楽しいって思ってもらえるように、

いろんな一面の愛莉を届けちゃうよぉ～

これからずーと側にいてね!!

そして一緒にたっくさん楽しい思い出作ろうね(≧▽≦)☆

◆立華みくる

ファンクラブ開設！！

まさかのまさかで嬉しいです！たくさんSEKAIE☆と私のこと知ってもっと好きになってね☆

一緒に思い出増やしてこっ！！

◆仲原芙海

ファンクラブならではのお楽しみをお届けできたり、SEKAIE☆をもっと好きになってもらえるきっかけの1つにするぞって意気込んでます！！旅人の会でも思い出を重ねて行きましょ～☆

◆中村美結

はじめてのファンクラブ開設！！

すごく嬉しいです！本当にありがとう！

これから楽しい思い出を沢山共有していきたいなって思ってます！

旅人の会一緒に楽しもうね

◆三好りん

祝！☆ ファンクラブ開設！わーい！とても嬉しいです！

みんなにもっとSEKAIE☆とりんのこと知ってもらえるといいな！一緒に旅人の会を楽しみましょう！

◆柚木毬乃

わーい！なんとSEKAIE☆にファンクラブができます！！嬉しいなぁ( > < )

SEKAIE☆の魅力だったり私のこともたくさん伝えていきたい！旅人の会で一緒に盛り上げていこうねー！

◆SEKAIE☆とは◆

SEKAIE☆は「世界を、みんなの遊び場に」をコンセプトに掲げ、日本から世界へ羽ばたきながらも誰もが帰ってこられる“居場所”のような存在を目指す次世代型アイドルとして結成。姉グループのFES☆TIVEが築いてきた実績とブランド力・魂を継承しながら、新時代の中心を担う存在として邁進し、FES☆TIVEとともに成長しながら双方が1段階上のステージを目指します。



グループ名の由来は「世界（SEKAI）」と「家（IE＝HOME）」の意味が込められており、挑戦とつながりの両方を象徴するプロジェクトとして展開していく。楽曲制作、振付、映像、衣装などのクリエイティブはFES☆TIVEのプロデュースチームが担当。トップクラスの制作陣ということもあり、国内最高水準のクオリティで展開されるSEKAIE☆の活動に、ぜひご注目ください。



◆公式SNS◆

X：https://x.com/SEKAIEofficial

Instagram：https://www.instagram.com/sekaie.official

Youtube：https://www.youtube.com/@sekaie-youtube

TikTok：https://www.tiktok.com/@sekaie.official

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/