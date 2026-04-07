アイエスエフネット、次世代のビジネスリーダーを育成する実践的研修プログラムを導入

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、2026年4月より、次世代の本部長・経営層を担うリーダーの育成を目的として、株式会社シンスターが提供する実践型教育プログラム「次世代ビジネスリーダー育成プログラム2026」を導入いたします。





◆導入の背景：組織変革と「戦略的パートナー」への進化

昨今の変化の激しいビジネス環境において、企業が持続的な成長を遂げるためには、戦略的かつ確実にビジネスゴールを達成できるリーダーの存在が不可欠です。また、組織が拡大する中で、部門間の壁を越えた連携や迅速な課題解決が求められています。

アイエスエフネットはこのような背景から、ビジネスに必要な論理的思考から巻き込み力までを網羅的に習得できる株式会社シンスターのプログラムを、次世代リーダー育成の柱として採用いたしました。

◆研修プログラムの特長と強化スキル

本プログラムでは、2026年4月から12月までの約9か月間、選抜されたリーダー候補が全12セッションの集中講義・ワークショップを通じ、以下4つのスキルを重点的に強化します。

- 論理的思考 ： 複雑な顧客課題を構造化し、高付加価値な提案を導き出す- ライティング＆プレゼンテーション ： 顧客の意思決定を促す、納得感のある発信力- 納得と共感のコミュニケーション ： 心理的安全性を高め、強固な信頼関係を築く対話力- 周囲を巻き込む力 ： 部門を越えた共創を主導し、ビジネスゴールを達成する推進力

◆今後の展望

アイエスエフネットは本研修を通じて、個人のスキルアップにとどまらず、部門の垣根を超えて協力し合える強固な社内ネットワークの構築を目指します。変化する顧客ニーズに対し、組織一丸となって「価値あるソリューション」を提供できる体制を整え、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。

◆採用関連（一般応募・採用の詳細はこちら）

採用情報ページ：https://www.career.isfnet.co.jp/engineer-lp/

◆株式会社シンスターについて

シンスターは、3つの企業理念を元に、ビジネスリーダーが集い、成長する機会（研修）と場（コミュニティ）を提供することで、個々が「自分らしさ」を出して仕事を楽しみ、光り輝くお手伝いをします。

株式会社シンスターHP：https://www.shinstar.co.jp/index.html

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

当リリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、サービス・製品の価格、仕様、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

また、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の商標、または登録商標であり商標権者に帰属するものです。



