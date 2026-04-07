心理学3理論を統合した価値観診断「Ictus Values(R) Finder」4月7日正式リリース

株式会社Ictus Laboratory

株式会社Ictus Laboratory（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 松田綾音）は、心理学の3つの主要理論を統合した価値観診断サービス「Ictus Values(R) Finder」を2026年4月7日（火）に正式リリースいたします。グランドオープンを記念し、プロモーションコード「LAUNCH-2026」で30%OFFキャンペーンも実施します。

サービスURL: https://finder.ictus.co.jp(https://finder.ictus.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=launch-2026)

90秒でわかる「Ictus Values(R) Finder」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Awcp1PkAQ_4 ]

「なぜ話が噛み合わないのか」--その答えは、価値観の構造にある

「なぜこの人とは話が噛み合わないのか」「なぜ部下のモチベーションが上がらないのか」--組織の中で生じる違和感や摩擦の多くは、個人の価値観の違いに根ざしています。

しかし、既存の性格診断やエンゲージメント調査は、行動パターンや満足度を測定するものであり、その人が「本当に大切にしているもの」を構造的に明らかにするものではありませんでした。

Ictus Values(R) Finderは、この課題に対して心理学の理論的基盤から応えるサービスです。社会心理学（Schwartz）、人間性心理学（Maslow）、組織心理学（Barrett）の3理論を統合した独自のフレームワーク「Ictus Values Model」により、「性格」でも「強み」でもない「価値観」という固有の層を測定します。

※ 社会心理学・人間性心理学・組織心理学の3理論を統合した価値観診断サービスとして（自社調べ）

103問・約15分で、あなたの価値観を3Dマップに

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175653/table/1_1_c0c56076512ad2c81cd1c226aafde861.jpg?v=202604070651 ]

診断の回答は無料です。結果の概要を確認した上で、詳しく知りたい方のみ詳細レポート（\1,980）をご購入ください。

3Dバリューマップで「自分の価値観の形」が見える

診断結果はThree.jsによるインタラクティブな3Dバリューマップとして表示されます。マウス操作で視点を回転させながら、自分の価値観の空間的配置を直感的に理解できます。

独自開発の「IVE（Ictus Values Entropy）」指標により、価値観の多様性と内的調和の度合いを0～1の数値で定量化。組織開発や1on1の場面で、個人の内的状態を客観的に把握する指標としても活用できます。

性格診断でも強み診断でもない、「価値観診断」

こんな方におすすめ

- 部下との1on1に悩むマネージャー: 「何を話せばいいか分からない」の正体が見える

- チームの摩擦を構造的に理解したいリーダー: 感覚ではなく、価値観の配置として違いが見える

- キャリアの転換点にいる方: 「自分は何を大切にしているのか」を、直感ではなく構造で知る

- 人事・組織開発担当者: エンゲージメント調査だけでは見えない「なぜ」にアクセス

料金・キャンペーン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175653/table/1_2_839265a50dd279b9452e005c11e62021.jpg?v=202604070651 ]

今後の展開

- 2026年Q2: レポート拡充（プロファイル解説・統合インサイト・行動への示唆）

- 2026年Q3: 法人向けチーム分析・Ictus Values(R) Scanner（組織の信念フィルター可視化）

- 2026年下半期: 価値観APIモジュール（IVM）の提供開始、Ictus Values(R) Recruiting（価値観採用）

お問い合わせ先

株式会社Ictus Laboratory

代表取締役 松田綾音

Email: info@ictus.co.jp

コーポレートサイト: https://ictus.co.jp(https://ictus.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=launch-2026)

サービスサイト: https://finder.ictus.co.jp(https://finder.ictus.co.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=launch-2026)