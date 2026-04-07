CLOVE合同会社、データ基盤・BI領域の業務委託人材募集を開始

CLOVE合同会社

CLOVE合同会社（本社：東京都中野区、代表社員：荒木善貴）は、データ基盤構築やBIダッシュボード開発などデータ活用領域に特化した業務委託エンジニア・アナリスト向けの募集ページを公式サイト上で公開しました。データエンジニア、データアナリスト、BIエンジニアを対象に、リモートワーク中心で柔軟に参画できる実務案件を提供します。

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経済産業省「IT人材需給に関する調査」（2019年）によると、日本のIT人材の需給ギャップは2030年に最大45万人に達すると推計されています。IPA（情報処理推進機構）「DX動向2025」では、日本企業の85.1%がDXを推進する人材の不足を報告しており、特にデータサイエンティストやビジネスアーキテクトの不足感が高い状況です。

一方、フリーランス・副業市場ではデータ人材への需要が高まっています。矢野経済研究所「デジタル人材を対象とした人材サービス市場に関する調査（2026年）」によると、デジタル人材サービス市場は2024年度に前年比9.6%増の1兆4,928億円に達しました。レバテック「ITフリーランス市場動向 2025年6月」ではデータ活用領域の案件発生数が前年同月比210.3%に増加しています。データコンサルやDWH案件、データ基盤案件、BI案件といった領域でフリーランス人材の活躍の場が広がっています。

このような市場環境の中、多くの企業がデータ基盤の構築やBIダッシュボードの導入を進める一方で、「構築後に使われなくなる」「分析結果が事業判断に反映されない」といった課題を抱えています。CLOVEは「地に足のついたデータ活用」を掲げ、構築から運用・活用支援までを一貫して担う実務力のある人材と企業をつなぐことで、この課題の解消を目指します。

■募集の詳細

CLOVEは社員2名、子会社代表1名、業務委託10名の計13名でデータ活用支援を手がける会社です。今回の募集では、以下の職種・スキルセットを持つ人材を対象としています。

・データエンジニア（BigQuery / dbt / ETL経験者） ・データアナリスト / BIエンジニア ・フリーランスまたは副業でデータ案件に関わりたい方 ・SIerや事業会社でデータ領域の経験を持つ方

案件は、データ基盤構築、BIダッシュボード開発、データ分析・活用支援が中心です。勤務形態は基本リモートで、一部オンサイト対応があります。登録費用は不要で、報酬は案件ごとに個別に提示します。

■今後の展開

CLOVEは今後もデータ活用案件の拡大に合わせて業務委託人材の採用を強化します。「作って終わりではなく、使われ続けるデータ活用」を実現するため、データ基盤構築からBI開発、データ分析、AI活用支援、データ人材の育成・内製化支援まで、支援領域の拡充を進めます。

■募集ページ概要

・名称: CLOVE合同会社 エンジニア業務委託募集ページ ・

対象: データエンジニア、データアナリスト、BIエンジニア

・登録費用: なし

・報酬: 案件ごとに個別提示

・勤務形態: 基本リモート（一部オンサイトあり）

・URL: https://clove-llc.com/forengineers

■会社概要

・会社名: CLOVE合同会社

・所在地: 東京都中野区

・代表者: 代表社員 荒木善貴

・設立: 2024年10月

・資本金: 100万円

・従業員数: 13名（うち社員2名、子会社代表1名、業務委託10名）

・事業内容: データ活用コンサルティング、データ基盤構築（BigQuery / dbt等）、BIダッシュボード構築、データ分析・AI活用支援、データ人材の育成・内製化支援

・URL: https://clove-llc.com/