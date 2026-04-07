ランニングコストを60％削減。進化する学習環境に適応する柔軟な予約システムを構築。自治医科大学 メディカルシミュレーションセンター様Claris FileMaker開発サービス導入事例を公開

株式会社Too

クリエイティブ市場の総合商社・株式会社Too（本社／東京都港区虎ノ門3-4-7、社長／石井剛太、以下Too）は、自治医科大学 メディカルシミュレーションセンター（所在地／栃木県下野市、大学理事長／安田充）様の、Claris FileMaker開発サービス導入事例を公開しました。同校では、学生や研修医が医療訓練に利用するシミュレータや施設の予約システムを、ローコード開発プラットフォーム「Claris FileMaker（以下、FileMaker）」開発サービスで一新し、運用を効率化されました。

●自治医科大学 メディカルシミュレーションセンター様Claris FileMaker開発サービス導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/filemaker/jmsc.html

自治医科大学 メディカルシミュレーションセンター様は、医療の質と安全、生産性の向上を担い、学生の基礎教育、現場の医療者の能力向上および地域医療を支援するシミュレーション施設です。

同校では、7つの訓練室と約150種類、650個のシミュレータを保有し、実践的な医療教育に注力しています。これらの施設やシミュレータの利用を申請するための旧予約システムはスクラッチ開発であったため、OSやミドルウェアの更新に伴うアップデートや追加開発に膨大な費用が嵩んでしまうことや、軽微な修正にも開発元とのコミュニケーションコストがかかってしまうことが課題になっていました。

これらの課題を解決するため、TooのFileMaker開発サービスを利用して予約システムをFileMakerに一新されました。ローコード設計により、運用の内製化と予算内での柔軟な追加開発を実現し、ランニングコストを従来の60％削減されました。また、サーバーのアップグレードが容易になり、高いセキュリティレベルを保つことにもつながっています。

記事内では、予約システムの詳細や、資産管理、データベースとしての活用の可能性についても触れられています。ぜひご覧ください。

■自治医科大学 メディカルシミュレーションセンター様Claris FileMaker開発サービス導入事例はこちら

https://www.too.com/fun/case/filemaker/jmsc.html

■TooのClaris FileMaker開発サービスについて

https://www.too.com/product/filemaker/

株式会社Tooは、ローコード開発プラットフォーム「Claris FileMaker」を提供するClaris社の最上位パートナーであるClaris Platinumパートナーです。Claris認定技術者資格を有する開発者が導入から運用まで一貫して伴走し、これまでに200社以上の導入を支援してきました。「人々がクリエイティブになれる環境をクリエイトする」というミッションのもと、お客様が本業に専念できる業務環境の構築に貢献しています。

同件に関するお問い合わせ先

株式会社Too ソリューションサービス部

E-Mail swdev@too.co.jp

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル