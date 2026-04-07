アスエネ、経団連後援のオンラインセミナーを開催。東京大学・江守正多教授とCEO西和田浩平が登壇

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、4月16日（木）に、一般社団法人日本経済団体連合会の後援オンラインセミナー「【東京大学／江守 正多教授×アスエネ CEO 西和田氏登壇】気候変動科学と日本の気候変動世論のファクト、コストとCO2削減を両立するGXソリューションの紹介」を開催します。

本セミナーでは、東京大学 未来ビジョン研究センター 教授・副センター長の江守 正多氏と、アスエネ株式会社 Founder 代表取締役CEOの西和田 浩平が登壇し、気候変動をめぐる科学的知見と日本社会の認識の現状、さらに企業経営におけるGX推進の実務を解説します。

開催背景

気候変動対応は、企業にとって環境対応にとどまらず、事業継続や競争力の維持に直結する経営課題となっています。日本では2026年4月からGX-ETSが本格稼働し、大企業を中心に排出量管理と削減の実効性がこれまで以上に問われています。加えて、2027年からはサステナビリティ開示基準であるSSBJの適用開始も控えており、CO2排出量の算定・開示・保証を含めた対応は、経営レベルでの意思決定と内部統制を前提とした取り組みへと高度化しています。

こうした制度対応の進展に加え、企業にはコストとCO2削減の両立が求められています。電力価格の変動やエネルギー調達環境の変化を背景に、単なる排出量削減にとどまらず、事業活動と整合した実効性のあるGX戦略の構築が不可欠です。また、AIの活用や電力市場の変化など、脱炭素を取り巻く環境は急速に変化しており、これらを踏まえた実務対応が必要です。

また企業が気候変動対応を進めるうえでは、科学的な知見とともに、社会や生活者の認識を踏まえた意思決定が重要となります。制度・技術・社会認識が交差する中で、企業が実効性のあるGXを推進するためには、複数の観点を統合的に理解することが不可欠です。

本セミナーでは、こうした背景を踏まえ、気候変動科学と日本の気候変動世論のファクトを整理するとともに、規制・AI・電力を取り巻く最新動向を踏まえたGXの実践的な進め方を提示します。

登壇内容

本セミナーの第1部では、東京大学 未来ビジョン研究センター 教授・副センター長であり、気候科学者の江守 正多氏が登壇します。日本人の気候変動に対する認識や世論に関する研究をもとに、不安感の高さに対して対策意欲や実行への希望が相対的に低いとされる構造を整理します。あわせて、気候変動対策が経済的負担として受け止められやすい背景に触れ、企業にとっての捉え方の再構築につながる視点を示します。さらに、1.5度目標の超過が議論される現状を踏まえ、その状況をどのように理解し、企業や社会がどう向き合うべきかを解説します。

第2部では、アスエネ株式会社 Founder 代表取締役CEOの西和田浩平が登壇します。グローバルおよび日本の脱炭素規制の動向に加え、AIや電力市場の変化などGXを取り巻く環境を整理します。そのうえで、「ASUENE」をはじめとするアスエネグループの主要サービスを通じ、コスト削減とCO2排出量の削減を両立する具体的な取り組みの方向性を提示します。

セミナー概要

・セミナー名：【東京大学／江守正多教授×アスエネ CEO 西和田氏登壇】気候変動科学と日本の気候変動世論のファクト、コストとCO2削減を両立するGXソリューションの紹介

・日時：2026年4月16日（木）11:00-12:00

・開催方法：Zoomによるオンライン開催

・定員：200名

・参加費：無料

・主催：アスエネ株式会社

・後援：一般社団法人日本経済団体連合会

・運営協力：一般社団法人経団連事業サービス

・申込URL：

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LPjQW6N9ToSmwNcMxPFcfw#/registration

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントクラウドサービス「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/