株式会社CHECKホールディングス、飯塚市内で約12万3,700坪の大規模産業用地を取得

株式会社CHECKホールディングス

株式会社CHECKホールディングス（本社：福岡県田川市大字伊田3428番地、代表取締役社長：佐々木義人）は、このたび福岡県飯塚市内において、約12万3,700坪（約40ヘクタール）の大規模産業用地を取得しました。あわせて、当該用地を「セントラル・ビジネスパークIIZUKA（仮称）」として構想し、今後の企業誘致、雇用創出、地域活性化につながる産業拠点づくりを進めてまいります。

本件は、祖業である不動産事業を基盤に、筑豊エリアで着実に実績を積み上げ、その知見を生かして福岡県全域で事業展開を進めてきた当社グループが、地域課題の解決に向けて取り組む大規模開発の一環です。飯塚市が進める「駅周辺整備」「企業誘致」「人材育成」の三位一体のまちづくりとも呼応し、地域の産業基盤強化に資する取り組みとして位置づけています。

【取得の背景】

飯塚市では、企業誘致の進展とともに産業用地の不足が課題となっています。市内では工業団地への企業立地が進む一方で、新たな受け皿となるまとまった用地の確保が求められてきました。加えて、企業立地を後押しする各種制度整備も進み、産業拠点としてのポテンシャルは一段と高まっています。

こうした流れを受け、当社は地域に根差した不動産事業者としての知見を生かし、飯塚市内における大規模産業用地の取得を決定しました。今回の取得は、単なる不動産取得ではなく、将来の産業集積と地域経済の活性化を見据えた戦略的な一歩です。

【プロジェクトの特長】

今回取得した用地は、近畿大学福岡キャンパス隣接地に位置する約12万3,700坪（約40ヘクタール）の広大な土地です。今後は、製造業、物流業、各種産業関連企業などの立地を想定し、地域に新たな雇用と投資を呼び込む産業拠点としての活用を検討してまいります。

本構想は、自治体の産業振興施策と民間事業者の事業推進が連動するプロジェクトであり、西日本最大規模の民間開発であるとともに、中小企業者の不動産事業者による開発としては全国的にも珍しい取り組みです。当社としても、この用地取得を起点に、地域に新たな産業機能を実装していくことを目指しています。

【CHECKホールディングスの取り組み】

株式会社CHECKホールディングスは、株式会社チェックを祖業に、不動産仲介、賃貸管理、開発、建設、福祉、農業などへ事業領域を広げてきました。現在はグループ6社、従業員75名を擁し、筑豊エリアで積み重ねてきた実績を基盤に、福岡県全域で地域課題の解決に資する事業を展開しています。

当社は、不動産を単なる資産としてではなく、雇用、居住、生活、地域価値の向上を生み出すための「装置」と捉えています。今回の用地取得もその考え方の延長線上にあり、企業進出の受け皿づくりを通じて、飯塚市および筑豊エリアにとどまらず、福岡県全域における地域価値向上に貢献してまいります。

【代表コメント】

株式会社CHECKホールディングス

代表取締役社長 佐々木義人

「私たちは、不動産を地域課題を解決するための装置だと考えています。今回の用地取得は、企業誘致のための土地確保にとどまらず、雇用、定住、消費、そして地域全体の活力につながる大きな第一歩です。筑豊で培ってきた経験を生かしながら、飯塚市、そして福岡県全体の未来に資する産業基盤へと育てていきたいと考えています。」

【今後の展望】

当社は今後、取得した用地の事業化に向け、地域の産業政策や企業立地ニーズを踏まえながら具体的な構想を進めてまいります。飯塚市の三位一体のまちづくりの実装パートナーとして、企業誘致と地域価値向上の両立を目指すとともに、筑豊で培った知見を福岡県全域へ展開していく中核的なプロジェクトとして、本開発を推進していく方針です。

【計画概要】

計画名：セントラル・ビジネスパークIIZUKA（仮称）

所在地：：飯塚市有井656-1 他46筆

開発用地面積：約12万3,700坪（約40ヘクタール）

事業内容：産業用地開発構想

想定用途：製造業、物流業、各種産業関連施設 ほか

【会社概要】

会社名：株式会社CHECKホールディングス

代表者：代表取締役社長 佐々木義人

本社所在地：福岡県田川市大字伊田3428番地

URL：https://check-fukuoka.com/

創業：2012年5月

従業員数：75名（グループ連結）

グループ会社数：6社

事業内容：不動産事業、賃貸管理事業、開発事業、建設事業、福祉事業、農業事業 ほか

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社チェック・リーシング

担当：林田

TEL：090-2215-9200

E-mail：hayashida@check-fukuoka.com