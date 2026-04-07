累計14万件超のマッチング知見をJICAセミナーで公開！フロンティア、海外テック企業へ「日本企業の選定基準」を伝授

フロンティア株式会社

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（以下、当社）は、2026年4月7日（火）、独立行政法人国際協力機構（JICA）が主催する、海外システムベンダー向けセミナーに登壇いたします。

昨今、DX推進を背景に海外リソースの活用を検討する日本企業が増える一方、文化や商習慣の違いによるミスマッチも課題となっています。本セミナーでは、年間1,100億円の案件を取り扱う「レディクル」が蓄積した膨大なデータに基づき、日本企業が開発パートナーを選ぶ際の「真の評価ポイント」を海外企業へ直接伝授。日本と世界のビジネスマッチングを加速させる一助となることを目指します。

イベント開催の背景

1. 両者の理念の共鳴：「信頼」と「想い」をつなぐ

JICA（独立行政法人国際協力機構）が掲げるビジョン「信頼で世界をつなぐ」は、単なる技術支援に留まらず、人と人、国と国の絆を育むことを本質としています。

一方で、当社が運営する「レディクル」もまた、単なる条件検索ではなく、対話を通じて企業それぞれの背後にある「想いをつないで形にする」ビジネスマッチングを追求してきました。 「信頼」を礎に世界を結ぼうとするJICAと、企業同士の「想い」を重んじる当社の姿勢が深く共鳴し、今回の登壇が実現いたしました。



2. 深刻なIT人材不足と、国境を越えた「信頼」の必要性

現在、日本国内ではDX推進に伴うIT人材不足が深刻化し、海外の優秀なテック企業との連携が不可欠となっています。しかし、物理的な距離以上に「言語・文化・商習慣」の壁が厚く、互いに高いポテンシャルを持ちながらも、真の信頼関係を築く手前で断念してしまうケースが少なくありません。



3. 日本市場への架け橋として：マッチングの知見を世界へ

本セミナーにおいて当社は、累計14万件超のマッチング実績から得た「日本企業がパートナーに寄せる期待と信頼のバロメーター」を言語化し、アルメニア、スリランカ、パキスタン等のIT企業へ共有します。

海外ベンダーが日本特有の商習慣や発注者の細やかな「想い」を理解することで、一過性の契約ではない、持続可能なパートナーシップの構築を支援してまいります。

開催概要

イベント名 ：JICA 全世界ICT産業連携振興プロジェクト “海外IT企業向けB2Bマッチングセミナー”

会期 ：2026年4月7日（火）14:30～16:30

会場 ：東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 新東京ビル8F／デロイトトーマツイノベーションパーク(Room-D）

主催 ：独立行政法人国際協力機構 Japan International Cooperation Agency（JICA）

Ready Crew（レディクル）とは

「レディクル」は、上場企業2,800社以上の利用実績と、年間1,100億円の案件を取り扱う国内最大級のビジネスマッチングコミュニティです。

高い傾聴力と提案力を備えたコンシェルジュが、システム開発やプロモーションなど、あらゆる発注業務の課題を丁寧にヒアリング。独自のネットワークとシステムを活用し、最適な外注先（パートナー企業）を無料でご紹介します。

レディクルご活用事例

https://readycrew.jp/results/

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー17階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

LinkedIn ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

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