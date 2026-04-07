規約型企業年金の“見える化”を支援するHP提供サービスを開始　～従業員・退職者への情報発信を強化～

株式会社珊瑚プラットフォームズ

株式会社珊瑚プラットフォームズ（本社：東京都、代表取締役：小熊賢）は、規約型企業年金を実施している事業主を対象に、企業年金制度の内容や価値を分かりやすく従業員や退職者に発信するためのホームページ提供サービスを開始しました。

多くの企業において、企業年金に関する情報は社内イントラネット上での提供に留まっており、従業員が自宅から閲覧できない、退職者がアクセスできないといった課題があります。

その結果、企業年金制度の内容や価値が十分に伝わらず、福利厚生としての意義が認識されにくい状況が続いています。また、近年は人的資本経営や福利厚生の可視化への関心が高まる中で、企業年金制度の情報発信の重要性も一層高まっています。

本サービスは、このような課題を背景に、企業年金制度の「見える化」を通じて、従業員の老後に対する安心感の向上や、企業の採用力・エンゲージメント向上に寄与することを目指しています。

■ サービス内容

本サービスでは、規約型企業年金を実施している事業主向けに、企業年金制度の内容を分かりやすく伝えるためのホームページの企画・制作・運用を一体で提供します。

※本サービスは主に規約型企業年金を対象としていますが、基金型についても対応可能です。

具体的には、制度概要や給付内容、必要となる手続き内容、よくある質問（Q&A）などを整理し、専門知識がない従業員や退職者にも理解しやすい形で情報を発信できるページを構築します。

また、本サービスは以下の特長を備えています。

１. 確定給付企業年金法（DB法）に定める情報開示・周知義務への対応

本サービスにより、法令上求められる情報開示・周知義務への対応が可能です。DB法では、加入者だけでなく受給権者に対しても、同様の情報提供を行うことが求められています。本サービスを書面交付等の補完手段として活用することで、情報提供の効率化や運用負荷の軽減が期待できます。

PCのトップページのイメージ

２. 柔軟なカスタマイズ対応

企業ごとの制度内容や手続き内容、情報発信ニーズに応じて、柔軟に構成や内容をカスタマイズすることができます。

３. マルチデバイス対応（スマートフォン閲覧対応）

従業員や退職者が場所を問わず容易に閲覧できるよう、パソコンだけでなくスマートフォンからの閲覧にも対応しています。

本サービスは、テンプレートを活用したシンプルな構成を基本とし、短期間での導入と運用負荷の軽減を両立できる点を特長としています。これにより、これまで十分な情報発信が難しかった企業においても、無理なく企業年金制度の「見える化」を実現することが可能となります。

スマートフォンのトップページのイメージ

スマートフォン対応により、従業員や退職者からの閲覧の

増加が期待できます。

■ 参考価格

本サービスは、テンプレートを活用したシンプルな構成の場合、初期費用30万円～、月額1万円～で提供いたします（税別）。

なお、サービス開始に伴い、導入事例としてご紹介可能な企業様に限り、先着5社限定で初期費用15万円～にて提供いたします（税別）。

個別カスタマイズを行う場合は、別途お見積りいたします。

■ 今後の展開

今後は、企業年金制度の理解をさらに深めるための機能として、給付額のシミュレーション機能や、退職給付制度全体を可視化する仕組みの開発を進めてまいります。

本サービスを通じて、企業年金制度の価値をより多くの従業員に届けるとともに、企業における人材確保・定着の一助となることを目指してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社珊瑚プラットフォームズ

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役 小熊 賢

事業内容：企業年金・退職金制度に関するコンサルティング、運営支援、人材紹介事業 等

URL：https://sangoplatforms.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社珊瑚プラットフォームズ

Email：contact@sangoplatforms.com

Tel：03-5050-4795