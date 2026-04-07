ノジマ全店舗で「VAIOマイスター制度」を導入～マイスターによる接客と「VAIO Shop in Shop」でAI PC体験を提供～

株式会社ノジマ

VAIO株式会社（本社：長野県安曇野市、代表取締役社長：糸岡健、以下VAIO）と株式会社ノジマ（東京都港区港南、代表執行役社長： 野島廣司、以下ノジマ）は、2026年4月よりノジマ全店舗において、VAIOの製品知識とコンサルティング力を備えた販売員「VAIOマイスター」を認定する 「VAIOマイスター制度」を導入します。あわせて、Microsoft 365 AI機能やVAIO独自機能を体験できる

「VAIO Shop in Shop」を、2026年4月7日よりノジマ4店舗にて展開します。

VAIOとノジマは、本取り組みを通じて、ノジマ店舗における購入体験の向上を図るとともに、AI PCの価値とVAIOの魅力をより多くのお客様に届けてまいります。

■「VAIOマイスター」概要

「VAIOマイスター」は、VAIO製品に関する知識に加え、所定の試験や販売実績などの条件を満たした販売員です。ノジマの「コンサルティングセールス」 の考え方と、VAIOの製品価値を掛け合わせ、お客様一人ひとりの利用目的や環境に応じた最適なご案内を行います。

開始時期：2026年4月

対象：ノジマ全店舗

内容：

・所定の試験や販売実績などの条件を満たした販売員を「VAIOマイスター」として認定

・認定者は専門知識を持つ販売員としてバッジを着用

・バッジを着用した「VAIOマイスター」によって、より相談しやすい環境を提供

・専門知識を持つ販売員が、一人ひとりのお客様に合わせて最適な製品や活用方法をご案内

■「VAIO Shop in Shop」概要

「VAIO Shop in Shop」では、Microsoft 365のAI機能をはじめ、AIノイズキャンセリングや画面共有、高速起動などのVAIO独自機能を実機で体験いただけます。

・開始日：2026年4月7日よりオープン

・対象店舗：エミテラス所沢店（埼玉県）、レイクタウン店（埼玉県）、長泉店（静岡県）、小田急町田店（東京都）

＜VAIO Shop in Shop イメージ＞

※“VAIO”、はVAIO株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。