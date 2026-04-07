ヴィタリテハウス、4月1日より新料金・早期予約割引制度を開始

ヴィタリテ株式会社

産前産後ケア専門施設「ヴィタリテハウス」（神奈川県川崎市）を運営するヴィタリテ株式会社（本社：東京都港区）は、2026年4月1日より新料金体系および早期予約割引制度を開始いたしました。出産前後のスケジュールに合わせて早期にご予約いただくことで、よりお得に、かつ確実にご利用いただける仕組みを整え、産後の母親が安心して休息を確保できる環境づくりを強化いたします。

心と身体をほどく、上質で心地よい空間

■導入の背景

産後ケアは、「必要だと感じた時にはすでに予約が埋まっている」という声が多く、ご希望のタイミングでのご予約が難しい状況が続いています。

一方で、出産前から計画的に休息の時間を確保することは、心身の回復や育児への不安軽減にもつながります。

ヴィタリテハウスではこうした背景を踏まえ、「安心して休める時間を、もっと計画的に確保できる環境」を整えるため、本制度を導入いたしました。

■早期割引制度 概要

対象：ご利用日の90日前までにご予約いただいたお客様

内容：1泊あたり3,000円割引

対象サービス：宿泊プラン

開始日：2026年4月1日

■ヴィタリテハウスの特徴

ヴィタリテハウスは、産後のママが赤ちゃんを安心して預けながら、心と身体を整えることができる産前産後ケアホテルです。

１. 助産師・保育士による専門的サポート

２. 心と身体をほどく、上質で心地よい空間

３. 産後の身体をいたわる、やさしく美味しい食事

４. 生後12ヶ月まで、職場復帰に向けた継続的なサポート

５. 安心して過ごせる、プライベートな空間

家族で過ごせるファミリールーム

■今後の展望

すべてのママに、幸せな子育てのスタートを。

その想いのもと、生命力（Vitalite）を高める時間を提供し続けてまいります。

今後もヴィタリテハウスは、産後ケアをより多くの方に届けるため、利用しやすい制度設計とサービス品質の向上に努めてまいります。

■施設概要

施設名：ヴィタリテハウス

所在地：神奈川県川崎市（武蔵小杉）

サービス：宿泊型産前産後ケア／日帰り産前産後ケア

対象：産前～産後12ヶ月までの母子

■お問い合わせ先

ヴィタリテハウス

https://vitalitehouse.com/