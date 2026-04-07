株式会社MIXI 北村氏の登壇が決定――シンキングデータ株式会社が4月17日に開催する「Data→AI Meetup 2026」

Thinkingdata Co., Ltd.

シンキングデータ株式会社（以下、シンキングデータ）は、2026年4月17日（金）に開催するオフラインイベント 「Data→AI Meetup 2026 ～データからAIへ、本物のAIエージェントチームを築け～」 において、株式会社MIXI デジタルエンターテインメントパブリッシング事業本部 グローバルモンスト部 部長・北村氏の登壇が決定したことをお知らせします。

本セッションでは、「モンストを世界へ ～インド進出を支えるデータ基盤とコミュニケーション戦略～」 をテーマに、海外市場への展開における意思決定のあり方やデータ基盤の活用、ユーザーコミュニケーション設計について対談形式で掘り下げます。

無料で参加登録する :https://events.thinkingdata.jp/data_ai_2026?source_url=PRTimes_MIXI

■ グローバル展開の成否を分ける、事業の再構築とデータ活用

海外展開は、単に既存の成功体験を横展開するだけでは進みません。市場環境やユーザー理解、届け方の設計まで含めて、事業そのものを現地に合わせて見直すことが求められます。今回のセッションでは、そうした取り組みを事業や体験の「再構築」として捉え、その実践を深掘りします。

また、ユーザー一人ひとりに応じた最適なアプローチを可能にするコミュニケーション設計にも注目します。プッシュ通知やポップアップなどを活用した1対1のコミュニケーションが、海外市場におけるユーザー理解や継続率向上にどのように寄与するのか。グローバル展開の現場で、データ活用がどのような役割を担う想定なのかを伺います。

ゲーム・アプリ・エンターテインメント業界において、国内市場にとどまらない成長機会を模索する方にとって、実践知に触れられる機会です。

海外展開の意思決定、データ基盤のあり方、コミュニケーション戦略の設計に関心のある方は、ぜひご参加ください。

■ セッション概要

モンストを世界へ ～インド進出を支えるデータ基盤とコミュニケーション戦略～

未知の市場であるインドへの「モンスターストライク」展開において、いかにデータを意思決定の指針としたのか。株式会社MIXI 北村氏を迎え、進出の背景から最新のデータ活用までを深掘りします。特に、ユーザー個別に最適化したプッシュ通知やポップアップを実現する「エンゲージ」モジュールの有用性に注目。1対1のコミュニケーションが海外展開の成功にどう寄与するのか、その実践と展望を対談形式で明かします。

北村氏

デジタルエンターテインメントパブリッシング事業本部グローバルモンスト部 部長

複数の企業で新規事業関連のBizDevを経験後、2017年にMIXI社に入社。新規ゲーム開発を担当する事業本部にて、事業企画部長などを歴任。2024年2月より現職に就き、「モンスターストライク」の海外展開プロジェクトの事業責任者を務める。

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■ 開催概要

イベント名

Data→AI Meetup 2026 ～データからAIへ、本物のAIエージェントチームを築け～

日時

- 2026年4月17日（金）

- セッション 13:00～18:00

- アフターパーティ 18:00～

会場

ベルサール御成門タワー（東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー3F・4F）

- 都営三田線「御成門駅」A3b出口直結（徒歩1分）

- 都営大江戸線・浅草線「大門駅」A6出口より徒歩6分

- JR線「浜松町駅」北口より徒歩10分

参加費

無料（事前登録制・先着250名まで）

対象

ゲーム・アプリ・エンターテインメント業関係者

主催

シンキングデータ株式会社

無料で参加登録する :https://events.thinkingdata.jp/data_ai_2026?source_url=PRTimes_MIXI

■ 本件に関するお問い合わせ

シンキングデータ株式会社Meetup事務局

marketing@thinkingdata.jp

■ シンキングデータ株式会社について

シンキングデータ株式会社（ThinkingData Co.,Ltd.）は、2015年設立のデータソリューション企業です。東京・上海・シンガポール・ソウル・サンフランシスコに展開し、ゲーム業界を中心に1,500社以上のデータ活用を支援してきた実績を持ちます。

自社プロダクトThinkingEngineは、データ収集・リアルタイム分析・可視化・施策実行を一つのプラットフォームで完結します。現在はゲーム・アプリ領域を超え、データを起点に意思決定を変えたいあらゆる業種に対応しています。

サービスサイト：https://thinkingdata.jp/