地元学生のデザインが、ついに街を走る 東宝タクシー、新制服お披露目会を開催します。

2026年４月７日

東宝タクシー株式会社

所在地：神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央２－６－２７

代表者：代表取締役社長 大野慶太

東宝タクシー株式会社は、横浜ファッションデザイン専門学校との産学連携により実施したタクシードライバー制服デザインプロジェクトにおいて採用された新制服の完成を受け、新制服お披露目会を開催いたします。本プロジェクトは、地域に根ざした企業として、地元教育機関との連携を通じて新たな価値を創出し、より親しみやすく、誇りを持てるタクシー会社づくりを目指して実施したものです。

横浜ファッションデザイン専門学校では、授業課題の一環として本プロジェクトに取り組んでいただき、100種類を超える制服デザイン案が学生の皆さまから提案されました。その中から、東宝タクシー社内の「品質向上委員」として活動する乗務員メンバーが中心となり、実際の業務にふさわしい機能性・印象・などの観点から候補作品を絞り込み、最終的に1つの採用デザインが決定しました。

デザインコンテストは2024年10月21日に終了し、採用デザイン決定後、実際の業務に耐えうる制服として仕上げるため、素材・着心地・耐久性・安全性などの調整と改良を重ね、約1年半を経てこのたび完成に至りました。

■取り組みの背景

タクシーは、単なる移動手段ではなく、地域に暮らす方々の日常や安心を支える公共交通の一翼を担っています。その中で、ドライバーの制服は、お客様が最初に目にする「会社の顔」でもあります。一方で、近年はタクシー業界においても、従来の枠にとらわれない、より親しみやすく、時代に合った企業イメージづくりが求められています。そこで東宝タクシーでは、地域に根ざした企業として、地元の若い感性や発想を取り入れた制服づくりを行うことで、

お客様に安心感と好印象を持っていただくこと

ドライバー自身が誇りを持って着用できること

地域とのつながりをより深めることを目的に、本企画を立ち上げました。

■お披露目会 概要

日時：2026年4月24日（金） 16時～

会場：東宝タクシー株式会社 2階会議室

主催：東宝タクシー株式会社

協力：横浜ファッションデザイン専門学校

内容（予定）

プロジェクト概要紹介

採用デザインのコンセプト紹介

関係者挨拶

着用披露 及び 記念撮影

■本プロジェクトの特徴

1．授業課題から生まれた、地域連携型の制服開発

横浜ファッションデザイン専門学校の授業課題として取り組まれた本企画では、学生の皆さまが、タクシー業務・接客・企業イメージなどを踏まえながら、多角的な視点で制服デザインを提案しました。

2．100種類以上の応募作品から選ばれた1着

提案されたデザイン案は100種類以上にのぼり、若い感性と実務視点が交差する、非常に多彩な提案が集まりました。

3．選んだのは、現場を知る乗務員たち

選考にあたっては、東宝タクシー社内の品質向上委員が中心となり、日々お客様と接する立場から、見た目の印象だけでなく、清潔感・信頼感・動きやすさ・実用性など、現場目線で丁寧に選定を行いました。

■プロジェクト実施の背景

東宝タクシーでは、地域のお客様により安心してご利用いただける会社であるために、接客・安全・品質の向上に継続的に取り組んでいます。その中で、ドライバーの印象を大きく左右する「制服」は、企業イメージや接客品質を表す大切な要素のひとつです。今回、外部の新しい感性を取り入れながら、現場に根ざした制服をつくるため、横浜ファッションデザイン専門学校との連携による制服デザインプロジェクトを立ち上げました。学生の創造力と、現場を知る乗務員の実践的な視点を掛け合わせることで、単なるデザイン変更ではなく、地域とともに新しい企業価値をつくる取り組みとして進めてまいりました。

■関係者コメント

東宝タクシー株式会社

代表取締役 大野慶太

「この制服は、単なるリニューアルではなく、鶴見とのつながりと、より良いサービスを目指す東宝タクシーの姿勢を形にしたものです。学生の皆さんの自由な発想と、現場の乗務員の実務的な視点が合わさって、とても良い制服が完成しました。ぜひ多くの方にご覧いただければと思います。」

学校法人桜井学園

横浜ファッションデザイン専門学校 校長 櫻井則子

地元鶴見の企業、東宝タクシー様との連携で学生のデザインを取り込んだ新しい制服ができましたこと、大変光栄に思っております。また、学生たちの大いなる励みとなり大変感謝いたしております。鶴見区100周年を迎え、新しい制服を着たドライバー様たちの笑顔を住民の皆様にお届けでき、いつまでも住み続けたい鶴見であってほしいと願います。

■会社概要

会社名 東宝タクシー株式会社

所在地 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2－6－27

事業内容 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー事業）

電話番号 045-501-5891

公式サイト https://toho-taxi.jp/