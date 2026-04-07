【コスメキッチン】名古屋ラシック店がリニューアルオープン ここでしか買えないお得なオープニングキットやスペシャルノベルティが登場！〈4月22日（水）〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山YAMU陽子)が運営する、ナチュラル&オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は2026年4月22日（水）、名古屋ラシック店をリニューアルオープンいたします。

*店装はイメージとなります。

リニューアルオープンを記念したお得な限定オープニングキット

税込16,418円相当のコスメキッチンセレクトアイテムが一気に試せる、名古屋ラシック店のリニューアルオープンを記念した限定キット。スキンケアからヘアケア、インナーケアまであらゆる方面から美を叶えるアイテム6点がセットに。

オープニングキットPick up items

・SINN PURETE（シンピュルテ） スムースオイル ララバイ

艶、指通り、本気のケアと香りのレイヤーを楽しむパフュームオイル。

ヒートアクティブ効果でキューティクルを補修し、髪一本一本を、しなやかで、なめらかな質感へと導きます。

・Trilogy（トリロジー） フレッシュブレンド オイル＋シートマスク

新感覚！じゅわっと内から溢れる「多幸感肌」。

ロザピン(TM)*7×ヒアルロン酸*8。使う直前に混ぜる2層式シートマスク。

透明感*9、明るさ、ハリツヤ、気になる毛穴の目立ちまで。モチモチつやめく全方位「多幸感肌」へ。

マスクを外した後は、モッチモチの極上肌触りへと導きます。

*7 カニナバラ種子油、アサイヤシ果実油、カラスムギ穀粒エキス、トマト種子油、クランベリー種子油（保湿成分） *8 ヒアルロン酸Na（小麦由来）（保湿成分） *9 皮膚に潤いを与えること

・to/one（トーン） ドリームフローラVCショット 7包

ストレス社会に欠かせないビタミンC1,000mgと乳酸菌1億個、フローラエキスを組み合わせた肌と体を思いやるインナーケアアイテム。自然由来の原料にこだわり、日本で作りました。

グレープフルーツの酸味にカルダモンが潜む洗練の風味が美味しい飲む美容液です。

Cosme Kitchen OPENING KIT

販売価格 8,800円（税込） ※数量限定

〈キット内容〉

SINN PURETE スムースオイル ララバイ

Trilogy フレッシュブレンド オイル＋シートマスク

to/one ドリームフローラVCショット 7包

to/one ブライトニング リップバーム UV

ARGITAL（アルジタル） ハイジーンソープ トライアル

F ORGANICS（エッフェ オーガニック） ディープモイスチャーローション

to/one ブライトニング デイエッセンスUV サンプル

Trilogy RHクレンジングクリーム ミニ

giovanni（ジョヴァンニ） ダメージ シャンプー＆コンディショナー サンプル

Me Today（ミートゥデイ） ドリーミーカモミール スーパーハニー プチ

Me Today ジェントリージンジャー スーパーハニー プチ

名古屋ラシック店にて、1日限定！10％OFF＋MA ポイント20%アップ

リニューアルオープン当日の4月22日（水）は店内商品 10%OFF*に加え、MAポイントが20%アップとなります。

名古屋ラシック店限定のリニューアルオープンを記念した、お得にお買い物できる機会となっております。

*一部対象外商品あり

名古屋ラシック店限定！豪華ノベルティ

10,000円（税込）以上お買い上げのお客様に、両口屋是清のオリジナル千なり（小豆粒あん）2個セットもしくは、 to/oneのブライトニングフェイスマスク1枚＋ブースターセラムミニサイズをお渡しいたします。

※ノベルティはランダムでのお渡しとなります。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

コスメキッチンの想いを体現した店内作り

「肌や心に、おいしいものを。」をコンセプトに掲げ、世界中からセレクトした、個性豊かなナチュラルコスメを中心にアロマやハーブ、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムをセレクト。

オーガニックラバーが住むパリのアパルトマンの“KITCHEN”をイメージした店内は、今を象徴する近代的かつ機械的な素材や色を取り入れつつ、店内の各所にはDIYを感じる素材や仕様があしらわれ、手仕事を感じるディテールをエッセンスとして加えることで、コスメキッチンが当初から大切にしている、フレンドリーで安心する空間を表現しています。ほっとするような居心地と、新鮮なワクワク感のあるお買い物を、お楽しみいただけます。

*店装はイメージとなります。

店舗詳細

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-6-1 LACHIC 3F

Cosme Kitchen 名古屋ラシック店

営業時間：11:00～21:00

Cosme Kitchen（コスメキッチン）とは

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラルコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

■公式WEB STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp

■公式Instagram：https://www.instagram.com/cosmekitchen/

■公式X：https://twitter.com/cosmekitchen

■公式LINE：https://lin.ee/BMpMBj7

■公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1)