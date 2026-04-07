甘く冷たい「宇治抹茶グリーンティー」新発売！宇治抹茶100％、爽やかで豊かな香り＆てんさい糖の上品な味わい

株式会社チェリオコーポレーション

株式会社チェリオジャパン（本社：東京都千代田区 代表取締役：菅春貴）は2026年３月30日（月）、宇治抹茶100%使用の「宇治抹茶グリーンティー」を発売しました。関西・中部エリアのチェリオ自動販売機と全国の一部量販店、公式オンラインショップにて順次取り扱いを開始しています。

グリーンティーは関西を中心に親しまれており、夏場、お茶屋さんの店先で冷やして売られているのはお馴染みの光景です。すっきりした甘さに抹茶が豊かに香り立つ「あの味」を再現したい。そんな思いで、京都に開発拠点を置くチェリオが京都ならではの素材にこだわり商品化。上品な香りと甘さに、グリーンティーのとりことなる社員が続出しています。ぜひ一度お試しください。

■京都ならではを追求、希少な宇治抹茶が豊かに香る！仕上げはやさしい甘さのてんさい糖

世界的なブームにより抹茶の希少性が高止まりする中、宇治抹茶100％使用（抹茶原料中）にこだわりました。京都に開発拠点を置く飲料メーカーとして、京都ならではの魅力をとことん追求。爽やかな香りと奥行きのある味わいで知られるブランド・宇治抹茶を惜しみなく使いました。宇治抹茶は甘さと渋さのバランスが良く、上品でまろやかな口あたりが特長です。「宇治抹茶グリーンティー」は一口含むと抹茶がはんなり香り立ち、てんさい糖のやさしい甘さが広がります。

缶裏面の注意書き

おいしい抹茶が底に溜まっています。開缶前によく振ってからお召し上がりください。

■話のタネに、高級感あるデザインでお土産にもぴったり！

「抹茶なのに甘くてすっきり？」と、グリーンティーに馴染みがない方は疑問に思われているかもしれません。「宇治抹茶グリーンティー」の黒と緑を基調としたパッケージは高級感があり、旅のお土産や話のタネにぴったりです。関西を中心に愛されてきた夏の味……親しみがある方はもちろん、「売っているのを見た記憶はあるけど飲んだことはなかった」という方、グリーンティーをご存じない方もぜひこの機会に、冷たい「宇治抹茶グリーンティー」をお愉しみください。

【商品情報】

商品名：宇治抹茶グリーンティー

名称：清涼飲料水

容器・容量：250g缶

価格：130円（税抜希望小売価格）

発売地域、チャネル：関西・中部エリアのチェリオ自動販売機、全国の一部量販店、公式オンラインショップ

発売日：2026年３月30日から順次