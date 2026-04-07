【相模原市】貸切バス手配サービス『ロコバス』、4月より対応エリア拡大

株式会社三浦観光バスロコバス相模原 https://locobus-sagamihara.jp

株式会社三浦観光バス（神奈川県三浦市、代表取締役：根岸洋子）が提供する地元特化型貸切バス手配サービス『ロコバス』は、2026年4月より相模原エリアでの対応を開始し、『ロコバス相模原(https://locobus-sagamihara.jp)』を公開しました。本展開は、『ロコバス横浜(https://locobus-yokohama.jp)』、『ロコバス湘南(https://locobus-shonan.jp)』、『ロコバス川崎(https://locobus-kawasaki.jp)』に続き、神奈川県内での対応エリアを拡大しています。ロコバスは、地域に根ざしたバス事業者と連携し、通院や送迎、イベントなど、さまざまな移動ニーズに対し最適な車両を簡単に安心して手配できます。

相模原エリアでのニーズに対応

相模原市は、住宅地が広く分布し、駅までの距離があり、坂道が多い地域です。ロコバス相模原では、こうした状況に対し、必要なときに、必要な人数で移動をまとめて手配できる仕組みを提供します。

想定される利用シーン

高齢者の通院や買い物の送迎／駅までのまとまった移動／団体送迎／企業・施設の送迎／地域イベントやグループ移動など、複数人での移動や、既存交通では対応しづらいケースにおいて、柔軟な手配が可能です。



ロコバス相模原の特徴

ロコバス相模原は、地元バス会社と連携した貸切手配で、マイクロバスを中心とした最適車両の提案をします。人数や用途に応じた柔軟な移動設計で、用途に応じた最適なプランを提案するため、手配に慣れていない方も安心してご利用いただけます。専用フォームから簡単に問い合わせ、相談が可能です

神奈川県全域エリア展開に向けて

ロコバスは、横浜・湘南・川崎と展開を進め、地域ごとに異なる移動ニーズに対応してきました。湘南では観光・レジャー、川崎では地域密着の移動など、特性が異なります。相模原では、日常生活の中で発生する“まとまった移動ニーズ”への対応を強化し、利用拡大を図ります。今後は西湘、三浦半島エリアへと展開し、神奈川県全域でのサービス提供を目指します。

サービス概要

サービス名：ロコバス相模原（https://locobus-sagamihara.jp）

エリア：相模原市特化の貸切バス相談・見積依頼

会社概要

会社名：株式会社三浦観光バス（https://miurakankobus.co.jp）

代表者：代表取締役 根岸洋子

所在地：〒238-0101 神奈川県三浦市南下浦町上宮田1486-2

設立：1998年1月23日

事業内容：貸切バス事業、旅行事業、レンタカー事業