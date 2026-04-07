【五輪直後】オリンピアン来札！世界トップ選手と滑れる「Reso WORLD MOGUL CAMP in Sapporo」開催

一般社団法人ウィンタースポーツサービス堀島行真選手が指導する様子（2024年） @taro.tampo

一般社団法人ウィンタースポーツサービス（WSS）は、2026年4月11日（土）・12日（日）に、北海道・中山峠スキー場にて、国内外のトップ選手が参加するモーグルイベント「WORLD MOGUL CAMP」を開催いたします。

本イベントは、一般社団法人ウィンタースポーツサービスが主催し、ジュニア育成を行うNPO法人Dosapoが運営を担当いたします。

本イベントは、オリンピックメダリストをはじめとする世界トップレベルの選手と直接交流し、実際に一緒に滑ることができる国内でも希少な機会となっており、競技者のみならず一般スキーヤーからも高い注目を集めています。

■イベントの特徴

・オリンピアンおよび世界トップ選手が参加

・トップ選手から直接指導を受けられる

・初心者から上級者まで参加可能

・2日目にはゲスト選手も参加するデュアルモーグルを開催

子供達に指導するミカエル選手 @taro.tampo

■開催概要

イベント名：WORLD MOGUL CAMP

日程：2026年4月11日（土）・12日（日）

会場：中山峠スキー場（北海道）

内容：レッスン、デュアルレース

表彰式の様子 @taro.tampo

■トークショー

日時：2026年4月11日（土）15:30～

会場：望洋中山（スキー場から車で約1分）

トークショーでのトレーニング体験 @taro.tampo

■主な参加予定ゲスト選手

・堀島行真（オリンピックメダリスト）

・ミカエル・キングスベリー（CAN：今季で引退、オリンピックメダリストワールドカップ100勝）

・島川拓也（札幌出身、ミラノ・コルティナ五輪デュアルモーグル4位）

・ニックページ（USA：オリンピック代表、ワールドカップデュアルモーグル総合３位）

・中尾春香（ミラノ・コルティナ五輪日本代表）

・川岡士真（ワールドカップ富山大会デュアルモーグル３位）

※参加選手は変更となる場合があります

昨年の大会で対決するニック選手(左）とミカエル選手（右） @taro.tampo

MC：DAIGO

解説：三浦豪太

■NPO法人Dosapoについて

Dosapoは「道産子からメダリストを」を理念に掲げ、北海道を拠点にジュニア選手の育成と普及活動を行っている団体です。競技力向上だけでなく、子どもたちの人間的成長やスポーツ文化の発展にも取り組んでいます。

2024年の集合写真 @taro.tampo

■背景・目的

本イベントは、世界トップレベルの滑りを間近で体感できる機会を提供するとともに、日本国内におけるモーグル競技の普及および次世代選手の育成を目的としています。

札幌出身島川拓也選手の滑走シーン @taro.tampo

■取材について

当日は取材対応が可能です。選手へのインタビュー、滑走シーンの撮影などにも対応いたします。

取材をご希望の方は、下記までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

一般社団法人ウィンタースポーツサービス

担当：伊藤

TEL：090-2812-0326

MAIL：info@wss.jpn.com