【ゆず庵】桜の季節に紅い贅沢。数量限定「有頭 海老しゃぶ」と「本ずわいがに かにしゃぶ」を販売

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国115店舗展開する『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』(以下、ゆず庵)は、2026年4月14日(火)より、期間・数量限定で「【有頭】海老しゃぶ」と「【本ずわいがに】かにしゃぶ」の販売を開始いたします。また、おだしには「【有頭】海老しゃぶ」と相性抜群な「濃厚海老だし」も登場いたします。

期間限定商品について

濃厚な旨味が広がる有頭海老と、ぷりぷりの食感と口の中でとろける美味しさが特徴の本ずわいがにを、しゃぶしゃぶで楽しめる贅沢な一品。お手軽に楽しめる「【有頭】海老しゃぶ(４本)」や「【本ずわいがに】かにしゃぶ(4本)」をはじめ、さらにお得に楽しめる「海老・かにしゃぶセット(8本)」と、宴会やお祝いの席にぴったりな「海老・かにしゃぶセット(16本)」をご用意しました。

さらに、春期間限定の「濃厚海老だし」も登場！数種の海老から丁寧にだしを取り、海老の旨味をぎゅっと閉じ込めた濃厚なおだしは、「【有頭】海老しゃぶ」との相性も抜群です。

この春は、海老とかに、2つの旨味を贅沢に味わえる心華やぐしゃぶしゃぶを、ぜひご堪能ください。

◼️販売期間：2026年4月14日(火)～2026年5月中旬

◼️期間限定商品：

・「濃厚海老だし」

・「【有頭】海老しゃぶ(4本)」：税込1,200円

・「【本ずわいがに】かにしゃぶ(4本)」：税込1,200円

・「海老・かに しゃぶセット(8本)」(4本ずつ)：税込2,200円

・「海老・かにしゃぶセット(16本)」(8本ずつ)：税込4,000円

※「【有頭】海老しゃぶ」と「【本ずわいがに】かにしゃぶ」は火を通してからお召し上がりください

※商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際は、予告なく本キャンペーンを終了させていただきます

※予告なく商品内容および価格を変更させていただく場合がございます

※食べ放題には含まれません

※写真はイメージです

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』について

寿司やしゃぶしゃぶといった“和のごちそう”を気軽に、心ゆくまで楽しめる--それが、ゆず庵です。和食料理屋として培った技と目利きを活かし、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味まで、すべて食べ放題でご提供いたします。

人気の「季節のゆず庵コース」(税抜3,480円/税込3,828円)では、熟成牛しゃぶしゃぶや30種類以上のお寿司に加え、季節ごとの限定商品もお楽しみいただけます。「贅沢コース」(税抜4,480円/税込4,928円)では、黒毛牛(交雑種)のしゃぶしゃぶをはじめ、中とろ・丸ズワイガニ・うになど、贅沢食材をふんだんに使用した上寿司や、上天麩羅をご堪能いただけます。

ご注文はすべてタッチパネルで、料理はテーブルまでお届けしますので、お子様連れのお客様も安心してご利用いただけます。

平日ランチには、旬の食材を取り入れた「季節の松花堂ランチ」(税抜1,090円/税込1,199円)をはじめ、多彩な御膳をご用意。誕生日や記念日といった“ハレの日”には、事前予約制の「お誕生日特典プラン」もございます。

肩肘張らない心地よさと、チェーン店とは思えない丁寧なおもてなしで、ご家族の団らんや記念日を“ちょっと特別なひととき”に彩ります。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.shabu-yuzuan.jp/shop/)をご覧ください

■ゆず庵WEBページ：https://www.shabu-yuzuan.jp/index.html

■ゆず庵公式X：https://twitter.com/yuzuan_official

■ゆず庵公式Instagram：https://www.instagram.com/yuzuan_official/

■ゆず庵公式Facebook：https://www.facebook.com/shabu.yuzuan/

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2ZXtvY7

＜Google Play＞ https://bit.ly/2OdhCI8

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内789店舗(うち直営531店舗、FC258店舗)、海外100店舗(2026年2月28日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/