株式会社WiseVine（ワイズバイン）と株式会社ホープス、自治体向け予算編成・経営管理システム「Build & Scrap」シリーズで戦略的協業を開始

株式会社WiseVine

この度、株式会社WiseVine（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：吉本翔生、以下「WiseVine」）は、株式会社ホープス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：上原健太郎、以下「ホープス」）と、自治体向けの予算編成・経営管理領域において戦略的協業を開始したことをお知らせします。

WiseVineは、自治体向け予算編成・経営管理システム「Build & Scrap」シリーズを通じて、政策立案から予算編成、執行管理・決算、行政評価までを一元的に支援し、自治体における業務の高度化と効率化を推進してまいりました。

このたびの協業により、ホープスが民間企業向けの基幹業務システム（財務会計ERP）および予算・経営管理システム（EPM）の導入・運用で培ってきた技術的ノウハウやプロジェクト管理ノウハウを活かし、「Build & Scrap」シリーズの導入体制をさらに強化します。両社の強みを掛け合わせることで、自治体の予算編成・経営管理業務におけるさまざまな課題の解決を支援し、職員の皆様が本来注力すべき業務に集中できる環境づくりに貢献してまいります。

■ 協業に至った背景

近年、自治体では業務のペーパーレス化やDX推進に向けた取り組みが進む中、政策立案から予算編成、執行管理・決算、行政評価等の業務においても、業務の効率化、職員の業務負担軽減、さらにはデータの統合・利活用、EBPMへの対応など、DXの高度化が求められています。

WiseVineは、自治体の政策・財政部門における予算編成・経営管理領域において、現場課題に即したソリューションを提供してきました。一方、ホープスは、民間企業向けの予算管理から執行、経営管理領域で豊富な実績と知見を有しています。

こうした両社の強みを融合することで、自治体における予算編成・経営管理領域のDXをより一層推進できると考え、このたびの戦略的協業に至りました。

■ 戦略的協業の内容について

両社の協業は、以下のステップで進めてまいります。

まず第一段階として、両社の知見を活かし、自治体向けSaaS型システム「Build & Scrap」の展開を共同で推進します。導入プロセスにおいては、ホープスがPMO支援、データ連携・データ移行支援、テスト・教育支援などを担い、導入体制の強化を図ります。

次の段階では、ホープスが「Build & Scrap」の導入支援をより本格的に担うことで、WiseVineは自治体ニーズを踏まえた製品開発により一層注力し、最新のAI技術等を活用した新機能の追加や、「Build & Scrap」シリーズのさらなる拡充に取り組んでまいります。

両社は、本協業を通じて、政策立案、予算編成、執行管理・決算、行政評価の一連の業務のDXを推進し、自治体の業務改善と働き方改革の実現に貢献してまいります。

■ 「Build & Scrap」について

「Build & Scrap」は、株式会社WiseVineが提供する、自治体における予算編成・経営管理を支援するSaaS型（クラウド）システムです。政策立案から、予算編成、執行管理・決算、行政評価までを一元的に管理し、紙やExcelに分散していた事業データを統合することで、業務効率化と政策立案の質の向上を実現します。

また、前年度予算との差分を瞬時に把握できる比較機能や、コメント機能、分析・集計機能などを備えており、転記や確認作業といった職員の負担を軽減します。愛媛県をはじめ、複数の自治体で導入されています。

加えて、自治体業務への深い理解に基づき、政策立案や予算編成、行政評価を支援するAI機能の開発も進めています。

■ エンドースコメント

株式会社ホープス 代表取締役社長 上原 健太郎 氏

この度、WiseVine様という志を同じくするパートナーとの出会いに、深く感謝しております。

WiseVine様の行政への深い知見と、民間EPMで磨いてきたホープスの業務ノウハウ・システムノウハウが融合することで、自治体の事業管理を新たなステージへ引き上げることができると確信しています。

こうした取り組みが全国の自治体活動の活性化につながり、地方創生の一助となることを目指してまいります。

■ 株式会社ホープスについて

株式会社ホープスは基幹業務システム（財務会計ERP）および予算・経営管理システム（EPM）を主戦場として、民間企業の基幹業務改革を数多く成功に導いてきたプロフェッショナル集団です。システムの導入から運用、保守まで一貫して担う人材力を強みに実績とともに企業規模を拡大してきました。システムの構築・運用保守を通じて培ってきた、予算・経営管理領域における技術的ノウハウは自治体分野にも広がり、実績を積み重ねています。昨年度は、自治体の財務会計システムや予算総合管理システムの提案にも取り組んでいます。

今後も、自治体が抱える課題をDXを推進することによって適正化・効率化することで、自治体職員の働き方改革、業務改善に取り組んでまいります。そして、職員の皆様の業務に集中できる環境づくりを通じ、社会に貢献してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社ホープス

本社所在地：〒104-0042 東京都中央区入船3-3-8 ヒューリック築地イーストビル7階

代表取締役：上原健太郎

事業内容：

1. 業務改善コンサルティング

2. ERP導入推進

3. システム設計・開発（要件定義～本番稼動、保守・運用）

4. ソフトウェア製品販売代理業

沿革：

1991年3月 株式会社ホープス設立

2020年9月 SHIFTグループに参画

2025年6月 SHIFTグループのERP事業再編により、株式会社SHIFTを統括会社とする組織体制へ移行

社員数：893人（2026年3月現在）

HP：https://hopes-ise.co.jp/

■ 株式会社WiseVineについて

株式会社WiseVineは、「未来の世代に豊かな世界を残す」をMissionに掲げ、行政の予算編成・経営管理の高度化を通じて、持続可能で豊かな社会の実現を目指しています。地方自治体や中央官庁を対象に、行政の予算編成・経営管理の高度化を支援するプロダクト開発やコンサルティングを展開しています。元財政課・企画課職員が多数在籍しており、現場で培った知見や課題意識をもとに、実効性の高いシステムの開発と継続的な支援を強みとしています。

【会社概要】

社名：株式会社WiseVine

本社所在地：〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目11-4 A-ONEビル３階

代表取締役：吉本 翔生

設立： 2018年3月

社員数：46人（2026年3月）

事業内容： ソフトウェアの開発・提供及びそれらに関するコンサルティング

HP：https://corp.wise-vine.com/