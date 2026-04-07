アパホテル株式会社

アパホテルネットワークとして全国最大の1,073ホテル144,110室（建築・建設中、海外、アパ直参画ホテルを含む）を展開する総合都市開発のアパグループ（本社：東京都港区赤坂3-2-3 CEO：元谷一志）は、山口県岩国市の「岩国プラザホテル」とホテル取得に関する契約を締結した。

取得するホテルは、山陽本線・JR岩徳線・錦川鉄道錦川清流線「岩国駅」より徒歩5分、日本を代表する国指定の木造橋である「錦帯橋」へのアクセスも良く、また山口県の銘酒を味わえる郷土料理店等が立ち並び、ビジネス需要に加え、観光需要も期待する。アパホテル株式会社が運営し、アパホテル〈山口岩国駅前西〉（150室）として2026年6月5日にオープンを予定しており、本日より予約の受付を開始する。

オープン後は、営業を行いながらリニューアル工事を実施予定。客室では快眠性を追求したオリジナルベッド「Cloud fit(クラウドフィット)」を導入すると共にベッド幅を1,200mmから1,400mmへサイズアップし、ユニットバスの簡易リニューアルやカードキー化を行う。ロビー・フロントや共用廊下の改装、ウォーターサーバーの設置などアパホテル仕様への大幅なリニューアルを計画しており、 リニューアル完了後にグランドオープンを予定している。

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18265/table/833_1_0a7ecbab885ebeb5368472f40ac97431.jpg?v=202604071151 ]

【公式HP】

■アパホテル〈山口岩国駅前西〉

https://www.apahotel.com/hotel/chushikoku/yamaguchi/yamaguchi-iwakuni-ekimaenishi/

岩国市内では初のアパホテルの開業となるが、また山口県内においては2008年11月17日に運営を開始したアパホテル〈山口防府〉（全141室）に続く2棟目の計画であり、今回の計画で全2ホテル291室体制となる。

【アパグループ】

アパホテルネットワークとして全国最大の1,073ホテル144,110室（建築・建設中、海外、アパ直参画ホテルを含む）を展開している。2010年4月にスタートした「SUMMIT 5（頂上戦略）」を継承し、2022年4月より新たな5ヶ年計画「AIM5 ～APA Innovative Movement」を始動。アフターコロナにおけるニーズの変化やDX化の波を捉えながら、国内で圧倒的なNo.1ホテルチェーンとなるべく、2027年3月末までにアパホテルネットワークとして15万室展開を目指す。 ※建築・設計中含む

■アパグループリリース資料

https://prtimes.jp/a/?f=d18265-833-4ffe482e7c35aa37ce94788f897597f8.pdf

アパグループ用地情報やホテル売却情報に関する問い合わせ先

https://www.apa.co.jp/youchi2

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アパホテル公式アプリ「アパアプリ」

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