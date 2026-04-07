ディアスタッフ presents「川崎ブレイブサンダース 今季ラストホームゲーム」冠スポンサー就任。

ディアスタッフ株式会社《概要》

人材派遣・転職支援サービスを展開するディアスタッフ株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役 CEO：眞野 俊輔）は、2026年4月22日（水）に開催されるりそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦 第34節 川崎ブレイブサンダース vs 琉球ゴールデンキングス戦において、冠スポンサーを務めることをお知らせします。

当日は、Bリーグ10周年の締めくくりとなる今季最後のホームゲームを盛り上げるため、特設ブースでのメッセージ企画や豪華グッズが当たる抽選会など、来場者の皆様にお楽しみいただける特別イベントを実施します。

(C)川崎ブレイブサンダース《冠スポンサー就任の背景と目的》

ディアスタッフは、「“人とハタラク”をよくする会社」として、地域社会への貢献を掲げ、地元川崎が誇るスポーツチームの応援を続けてまいりました。これまでの活動の中で、ファンの方々の熱い想いや、選手たちを裏で支える多くのスタッフの姿に触れ、スポーツが持つ力の大きさを改めて実感しております。

（昨年の冠試合の様子）《今回の冠試合のテーマは『チームの1年を讃えよう。自分の1年を誇ろう。』》

シーズンの終わりは、これまでを振り返る大切なタイミングです。この特別な一戦を通じて、チームの1年の戦いを讃えるとともに、来場される皆様ご自身の1年の頑張りも振り返り、明日への活力や自分らしく輝ける“居場所”を見つける「きっかけ」にしていただきたいという願いを込めています。

《イベント（ブース出展）について》

あなたの想い、届けよう。ラブレターチャレンジ

《ブース出展名》

試合当日は、会場内のディアスタッフ特設ブースでファンと選手をつなぐ特別企画を実施します。

《1. 選手へ届け！応援メッセージ》

来場者の皆様に記入用紙をお配りし、ブースにて川崎ブレイブサンダースの選手へ熱いメッセージをご記入いただきます。記入いただいたメッセージは専用の回収ボックスへ投函していただき、後日チームを通じて選手に共有されます。

さらに、後日、回収されたメッセージの中から1つを選び、選手ご本人に読み上げていただき、その内容に対するコメント動画を公開する予定です。

《2. 参加者限定！オリジナルステッカー配布＆抽選会》

メッセージ企画にご参加いただいた皆様には、参加特典として「オリジナルステッカー」をプレゼントします。また、その場で参加できる抽選会を実施し、当選された方には選手のサイン入りユニフォームなどの豪華グッズをお渡しします。

《3. Wチャンスキャンペーン》

さらにチャンスを狙いたい方に向けた「Wチャンス」企画もご用意しております。当日までに指定の投稿を行っていただいた方を対象に、後日抽選でプレゼントをお贈りする予定です。詳細は、近日公開予定のTwitter（X)のポスト、当日会場で配布されるチラシをご確認ください。

今季最後のホームゲームを、皆様とともに最高の1日にできることを楽しみにしております。

《冠試合 開催概要》[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171660/table/13_1_2c41440067739a69a01f2da4a11ddfed.jpg?v=202604071151 ]

《ディアスタッフについて》

ディアスタッフは、川崎と九州を拠点とする2017年創業の人材派遣・転職支援会社です。経済的な制約から一歩を踏み出せずにいる方々や、未来に漠然とした不安を抱える方に寄り添う人材サービスを提供いたします。私たちは、仕事を通じて誰もが自分を肯定し、安心して過ごせる“居場所”を提供することを目指しています。

《会社概要》[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171660/table/13_2_b17c1b90b41d59b74c242fd0fa0323b5.jpg?v=202604071151 ]《関連サイト、SNS》

コーポレートサイト

https://diastaff.com/

リクルートサイト

https://recruit.diastaff.com/

人材派遣サービス 採用HP

https://job-gear.net/diastafflogi/

人材紹介サービス （DIA AGENT）

https://job-gear.net/diaagent/

EXIT JOURNAL

https://highstreet.xsrv.jp/exitjournal/cms/

Twitter（X）

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