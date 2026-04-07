【BIRTHDAY BAR】FRUIT OF THE LOOMとのコラボレーションアイテムが登場！

株式会社パルグループホールディングス

株式会社ナイスクラップが展開するギフトのセレクトショップ『BIRTHDAY BAR（バースデイ・バー）』は、「FRUIT OF THE LOOM（フルーツオブザルーム）」とコラボレーションしたアイテムを、2026年6月17日(水)より全国の「BIRTHDAY BAR」各店舗にて発売いたします。

それに先駆け、2026年4月7日(火)より公式オンラインストア「PAL CLOSET（パルクローゼット）」にて先行予約販売を開始いたしました。期間限定で先行予約割引も実施しております。

【先行予約でおトクにゲット！】

先行予約期間中、公式オンラインストア「PAL CLOSET」にて対象商品をご予約いただくと、

10%OFFの特別価格でお買い求めいただけます。

期間：2026年4月7日(火)～4月14日(火)23:59まで

詳しくはこちらから▼

https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=260407bir_001&b=birthdaybar(https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=260407bir_001&b=birthdaybar)

【商品ラインナップ】※すべて税込価格

今回のコラボレーションでは、オリジナルデザインのTシャツとキャップがラインナップ。

カジュアルなスタイルに取り入れやすく、夏のお出かけにもぴったり。

ユニセックスで着用できるデザインで、カップルやご夫婦でのリンクコーデにもおすすめです。

【FRUIT OF THE LOOM】Tシャツ 3,960円 全3種

サイズ展開 Mサイズ/XLサイズサイズ展開 Mサイズ/XLサイズサイズ展開 Mサイズ/XLサイズ

【FRUIT OF THE LOOM】キャップ 3,850円 全2種

【FRUIT OF THE LOOM（フルーツオブザルーム）について】

アメリカ・ケンタッキー州に本拠地を置く170年以上の歴史を持つ世界有数のベーシックアパレル/アンダーウェアメーカー。

古くからアメリカ人の日常に溶け込み、人々の生活に欠かせないベーシックな衣料品を作り続け、ブランドのアイコンでもある果実のロゴを知らないアメリカ人はいないと言われています。

アンダーウェアや、Tシャツをはじめとするベーシックアパレルラインをベースに、「すべての人にとっての快適なライフスタイルグッズ」をキーワードにした、ジャンルや年齢、そして性別を超えたニュートラルな製品を提案し続けています。

【BIRTHDAY BARについて】

Lifestyle with gifts

誕生日、結婚、出産などの大切な記念日だけでなく、

急に思いついたサプライズも、今日頑張った自分へのご褒美も特別な日にしてくれるのがギフト。

バースデイ・バーでの体験を通じて

“ギフトを贈ることが人生の楽しみ” となることを願っています。

▷公式オンラインストア「PAL CLOSET」

https://www.palcloset.jp/birthdaybar/

▷公式インスタグラム

https://www.instagram.com/birthday_bar/