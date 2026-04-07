朝は「味噌を選ぶ」、昼は「肉で満たす」。新宿・歌舞伎町に新業態「めし処 ぶたや」オープン～塊肉の豚汁と「桜島美湯豚」の厚切りステーキ～

＜朝と昼で提供価値が変わる定食業態＞

株式会社 サブコン(左)朝限定：塊肉の豚汁定食、(右)昼限定：豚ステーキ定食 トリプル(3枚)／四日市トンテキソース

「めし処 ぶたや」は、朝と昼で提供価値を切り替える二毛作型の定食業態です。

朝は、味噌汁や豚汁を中心とした「整える食事」、

昼は、厚切り肉を主役にした「満たす食事」を提供します。

● 朝は「味噌を選ぶ」新しい定食体験

朝の定食では、数種類の味噌から好みに合わせて選べる味噌汁をご提供。

その日の気分やコンディションに合わせて味を選ぶことで、

「自分に合った一杯を選ぶ体験」を楽しめます。

また、看板メニューである「塊肉の豚汁定食」は、食べ応えのある豚肉と

旨味の詰まった出汁で、朝からしっかり満足できる一杯に仕上げています。

● 昼は「桜島美湯豚」の厚切りステーキ

昼の主役は、鹿児島の生産者から直送される銘柄豚「桜島美湯豚」。

天然の温泉水を飲んで育ったこの豚肉は、ジューシーで甘みのある脂とやわらかな肉質が特徴です。

厚切りにカットし、特製ソースで仕上げることで、

食べ応えと満足感を兼ね備えた定食として提供します。

【日常にフィットする新しい定食体験】

忙しい日々の中で、

朝は体を整え、昼はしっかり満たす。

そんなシンプルで本質的な食事の価値を、

現代のライフスタイルに合わせて再構築しました。

「めし処 ぶたや」は、

朝活やランチ、毎日の食事をちょっと贅沢な時間に変える存在を目指します。

＜めし処 ぶたや＞

店 名： めし処 ぶたや

住 所： 東京都新宿区歌舞伎町1丁目23－14 第1メトロビル B1F

連 絡 先： 03-6457-6608

営 業 時 間： 朝 8:00～11:00

昼 11:00～15:00

W E B： https://meshi-butaya.com/

Instagram： https://www.instagram.com/meshi_butaya/

＜企業情報＞

会 社 名： 株式会社 サブコン

住 所： 東京都墨田区菊川2-6-16

代表取締役： 野田 洋行

事 業 内 容： 飲食店経営

電 話： 03-6260-6181

問い合わせ： https://subcon.tokyo/contact

W E B： https://subcon.tokyo/