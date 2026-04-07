朝は「味噌を選ぶ」、昼は「肉で満たす」。新宿・歌舞伎町に新業態「めし処 ぶたや」オープン～塊肉の豚汁と「桜島美湯豚」の厚切りステーキ～
(左)朝限定：塊肉の豚汁定食、(右)昼限定：豚ステーキ定食 トリプル(3枚)／四日市トンテキソース
＜朝と昼で提供価値が変わる定食業態＞
「めし処 ぶたや」は、朝と昼で提供価値を切り替える二毛作型の定食業態です。
朝は、味噌汁や豚汁を中心とした「整える食事」、
昼は、厚切り肉を主役にした「満たす食事」を提供します。
● 朝は「味噌を選ぶ」新しい定食体験
朝の定食では、数種類の味噌から好みに合わせて選べる味噌汁をご提供。
その日の気分やコンディションに合わせて味を選ぶことで、
「自分に合った一杯を選ぶ体験」を楽しめます。
また、看板メニューである「塊肉の豚汁定食」は、食べ応えのある豚肉と
旨味の詰まった出汁で、朝からしっかり満足できる一杯に仕上げています。
● 昼は「桜島美湯豚」の厚切りステーキ
昼の主役は、鹿児島の生産者から直送される銘柄豚「桜島美湯豚」。
天然の温泉水を飲んで育ったこの豚肉は、ジューシーで甘みのある脂とやわらかな肉質が特徴です。
厚切りにカットし、特製ソースで仕上げることで、
食べ応えと満足感を兼ね備えた定食として提供します。
【日常にフィットする新しい定食体験】
忙しい日々の中で、
朝は体を整え、昼はしっかり満たす。
そんなシンプルで本質的な食事の価値を、
現代のライフスタイルに合わせて再構築しました。
「めし処 ぶたや」は、
朝活やランチ、毎日の食事をちょっと贅沢な時間に変える存在を目指します。
＜めし処 ぶたや＞
店 名： めし処 ぶたや
住 所： 東京都新宿区歌舞伎町1丁目23－14 第1メトロビル B1F
連 絡 先： 03-6457-6608
営 業 時 間： 朝 8:00～11:00
昼 11:00～15:00
W E B： https://meshi-butaya.com/
Instagram： https://www.instagram.com/meshi_butaya/
＜企業情報＞
会 社 名： 株式会社 サブコン
住 所： 東京都墨田区菊川2-6-16
代表取締役： 野田 洋行
事 業 内 容： 飲食店経営
電 話： 03-6260-6181
問い合わせ： https://subcon.tokyo/contact
W E B： https://subcon.tokyo/