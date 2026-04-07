＜給付型奨学金＞ 4月7日「Ｔ＆Ｄ保険グループ学生応援基金～Try ＆ Discoverな人生に。～」は2026年度奨学生募集を開始しました（5月20日締切）

公益財団法人日本フィランソロピック財団

2026年4月7日、公益財団法人日本フィランソロピック財団（所在地：東京都港区、代表理事：岸本和久）は、2026年度「Ｔ＆Ｄ保険グループ学生応援基金～Try ＆ Discoverな人生に。～」給付型（返済不要）の奨学生募集を開始しました。

- 「Ｔ＆Ｄ保険グループ学生応援基金～Try ＆ Discoverな人生に。～」の目的

株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの寄附により、病気や事故等で親を失った学生の経済的負担を軽減し、安心して大学生生活を送れるようにと設立された給付型奨学金基金です。親を亡くした経験をもつ学生は、経済的および精神的な困難を抱えていることも少なくありません。この奨学金は病気・事故等で保護者を失った学生に対し、大学の在学期間（最長4年間）を通じ、奨学金を支給します。

募集概要： https://np-foundation.or.jp/information/000367.html

■応募資格

以下のいずれの項目にも該当する者

◎2026年4月に日本国内の大学に入学し、応募時点で在籍する大学1年生

※4年制の学部・学科生に限る。夜間部生、通信教育課程生、留学生を除く

◎2026年4月1日現在、21歳以下の者

◎病気・事故等で両親または父母いずれかを亡くした者

◎令和7年度の「課税標準額」の世帯合算額が以下に当てはまる者（詳細は募集要項をご確認ください）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74198/table/181_1_22f1f750b643f5e759b04ccb32c4629a.jpg?v=202604071151 ]

◎「奨学生の義務と留意事項」に同意できる者

■奨学金の概要

給付年額：60万円（4年間の総額240万円）

募集人数：5名

給付対象期間：2026年4月～2030年3月（最短修業年限）

奨学金の種類：給付型奨学金（返還不要）

■応募方法

電子申請システム「Graain」より願書等を受付いたします。

「Graain」に新規アカウントを作成し、必要事項を入力、書類の登録を行ってください。

Graain登録画面(https://www.service.graain.net/UjBrs/general/login)

Graain新規アカウント登録マニュアル(https://graain-static.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manuals/Graain_%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%80%85%E7%94%A8_%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.pdf)

Graain申請者用操作マニュアル(https://graain-static.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/manuals/Graain_%E7%94%B3%E8%AB%8B%E8%80%85%E7%94%A8_%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.pdf)

■選考方法

一次選考は書類審査、二次選考は面接（オンライン）を行います

■募集スケジュール

応募受付開始 ： 2026年4月7日（火）

応募受付締切 ： 2026年5月20日（水）

一次選考結果通知 ：2026年6月下旬（予定）

二次選考（面接） ：2026年7月中旬～下旬（予定）

内定連絡 ： 2026年8月上旬（予定）

最終結果通知 ： 2026年8月下旬（予定）

授与式 ： 2026年9月中（予定）※都内にて開催予定

奨学金給付 ： 2026年9月中（予定）

■お問い合わせ

お問い合わせは、当財団の代表メールアドレス宛てにお送りください。

メールアドレス： info(at)np-foundation.or.jp

※ (at) は @ に置き換えて下さい。

公益財団法人 日本フィランソロピック財団

公益財団法人 日本フィランソロピック財団は、2020年に設立、社会貢献事業への資金提供を目的として、寄附を募り、それを基金として管理運営し、助成、奨学金、顕彰事業を行っています。寄附者おひとりおひとりの「おもい」を「意義ある寄附」として大きく育み、未来への投資としてより豊かな社会の創造を目指しています。

ホームページ： https://np-foundation.or.jp/