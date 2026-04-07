韓国発スキンケアブランド「イズエンツリー(isntree)」の大人気オニオンペアラインがリニューアル！

合同会社TYCHE

韓国国内で圧倒的な支持を得ている、イズエンツリーのオニオンニューペアラインから2アイテムがリニューアル。韓国オリーブヤングのオンラインモール総合ランキング1位を2年連続受賞*した大人気アイテムがさらにパワーアップしてかえってきました！

ブランドアンバサダー NCT JAEMIN

*韓国オリーブヤングオンラインモール 総合ランキング 1位（2023.11.28、2024.02.05）

◆独自のリポソーム成分"オニオンフェア(TM)"とは

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イズエンツリーでは、一般的な玉ねぎに比べて、ポリフェノールの一種であるケルセチンやアントシアニンを豊富に含む「紫玉ねぎ」に着目しました。これらの成分は肌を健やかに保ち、うるおいに満ちた、なめらかな肌印象へと導きます。

この紫玉ねぎ由来成分*¹の特長を活かすため、リポソーム技術により微細カプセル化した独自成分“オニオンフェア”を採用しました。毛穴の約5,900分の1サイズ*²の微細カプセル化により肌へのなじみやすさにこだわった処方設計を実現しました。

◆商品概要

オニオンニューペアセラムプラス

50mL 2,530円（税込）

ビタミンC誘導体*³配合のオールインワン保湿セラム

＜特長＞

・次世代透明感ケア成分を従来比2.5倍*⁴配合

・肌のうるおいバランスを整える

・オールシーズン使いやすい、軽やかな使い心地のウォータリーテクスチャー

・敏感性肌刺激テスト済み*⁵

・ノンコメドジェニックテスト済み*⁶

オニオンニューペアゲルクリームプラス

50mL 2,750円（税込）

肌を保護し、乾燥などの外的要因から守る*⁷密着ゲルクリーム

＜特長＞

・紫たまねぎエキス10,100ppm配合

・軽やかな使い心地のリッチな水分バームテクスチャー

・4種のヒアルロン酸配合で長時間続くうるおい感＆水分感

・敏感性肌刺激テスト済み*⁵

・ノンコメドジェニックテスト済み*⁶

*¹紫玉ねぎエキス（保湿成分） *²平均的な女性の毛穴サイズと比較（自社基準） *³アスコルビルリン酸Ｎａ（整肌成分）

*⁴2.5倍：ナイアシンアミド配合量の比較による。イズエンツリーオニオンニューペアアンプルB5 に比較して

*⁵ノンコメドジェニックテスト：(株) マリディーエム皮膚科学研究所2025年8月4日～2025年9月5日｜成人女性20名｜個人差あり ※全ての方にニキビができないわけではありません

*⁶敏感肌刺激性テスト：(株) マリディーエム皮膚科学研究所 2025年9月9日～2025年9月11日｜成人女性30名｜個人差あり

*⁷『イズエンツリー オニオンニューペア ゲルクリーム プラス』2 週間使用後の保湿・保護（うるおい）に関する評価 人体皮膚評価試験 ｜ (株)マリディエム皮膚科学研究｜2025.08.04 ～ 2025.08.22 ｜ 成人女性20名 ※個人差あり

■会社概要

社名：合同会社TYCHE

所在地：〒536-0021 大阪府大阪市城東区諏訪3-12-32梅崎マンション1F

代表者：趙 ハンギル

【お問い合わせ先】

info_cosme@tyche.co.jp

営業関係は全てメールにてご連絡下さい。

※平日10時～16時 (年末年始や特別休業日を除く)