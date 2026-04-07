CoCoRo｜宿泊施設におけるデジタルチップの実態を調査。平均3,242円、チップはチェックアウト前後に集中　訪日客中心も日本人利用21%の実態

faag株式会社

faag株式会社（本社：千葉県いすみ市、代表取締役：村田陽二）は、同社が提供するホテル・旅館特化型デジタルチップサービス「CoCoRo（ココロ）」に蓄積されたデータをもとに、宿泊施設におけるチップの実態について分析を実施。本リリースでは、電子チップの金額帯や発生タイミング、対象、メッセージ内容などの傾向をレポートにまとめました。

■調査サマリー

・平均チップ単価は3,242円。1円～2,999円の金額帯が61.8%と過半数を占める一方、

1万円以上の高額チップも12.3%確認

・旅館は平均4,094円・発生割合69.3%、ホテルは平均1,617円・30.7%と大きな差が発生

・チップの発生はチェックアウト前後（7時～10時）に72.4%が集中

・チップの対象は「宿泊施設全体」が71.6%と最多、部門・チーム名は17.2%、個人名は11.2%と施設全体に対してのチップが多い傾向。

・メッセージは英語75.8%、日本語21.0%と訪日客の利用が中心

■調査概要

・調査主体：faag株式会社

・調査方法：自社サービス「CoCoRo」管理画面の蓄積データ分析

・調査対象：チップ送付データ 251件（2026年3月時点）

・調査項目：チップ金額、送付タイミング、対象、メッセージ内容、感情アイコン等

・調査結果：https://cocoro.faag.co.jp/lp/202604-cocoro-survey/



■調査結果詳細平均チップ単価とチップ金額帯について

平均チップ単価は3,242円。

1円～2,999円が61.8%と過半数を占める一方で、5,000円以上や10,000円以上の高額チップも一定数確認されました。（図1）



図１：調査結果詳細平均チップ単価とチップ金額帯について

■施設タイプによる、平均チップ単価、発生割合について

ホテルタイプと旅館タイプでの平均チップ単価と発生割合は、旅館タイプ：平均チップ単価4,094円（69.3%）と両指標でホテルタイプを上回る結果となりました。(図2)

図2：施設タイプによる、平均チップ単価、発生割合について

■チップの付与対象

チップ対象は、宿泊施設名：71.6%、部門・チーム名：17.2%、個人名：11.2%と施設全体に対してのチップが多い傾向が見られました。(図3)

図3：チップの付与対象

■チップが発生する時間帯について



チェックアウト前後の7時～10時台に72.4%と集中。その他の時間帯は、分散して発生しています。また、7時～10時台の平均チップ単価：3,425円、その他時間帯の平均チップ単価は2,397円と、チェックアウト前後の平均単価は高い傾向があります。本結果から、チップはサービス提供中ではなく、体験後のタイミングで発生しているケースが多いことが分かります。従来のチップ文化とは異なり、サービスの対価というよりも、体験全体に対する感謝が後から表現されている可能性も示唆されます。(図4)

図4-1 チップ発生時間割合

図4-2 チップ発生時間割合

■エモーショナルアイコンの選択とチップ平均単価



CoCoRoの機能でエモーショナルアイコンという「気持ちを表す」アイコンを選択いただくことができます。その利用割合とチップの単価の相関性を調査しています。エモーショナルアイコンの選択は「JOY」39.7%（平均チップ単価3,102円）が最も多く、次いで、「RELAX」26.2%（平均チップ単価3,190円）、「HELPFUL」24.3%（平均チップ単価4,042円）。「MOVED」や「HELPFUL」などのアイコンでは平均単価が高い傾向が見られます。(図5)

図5 エモーショナルアイコンの選択とチップ平均単価エモーショナルアイコン選択画面

■ CoCoRo利用者の宿泊施設へのコメント（一部抜粋）

１.“Our stay was magical, the staff was delightful, the accommodations were perfection.”（私たちの滞在は夢のような体験でした。スタッフは素晴らしく、宿泊施設も完璧でした。）

２.“This has been the best service we have ever had.”（これは私たちがこれまで受けた中で最高のサービスでした。）

３.“Thank you for such a joyful, relaxed and moving experience. We will be back!”（楽しく、リラックスできて、感動的な体験をありがとうございました。また来ます！）

４.“Thank you for the amazing hospitality. All the staff were friendly, helpful and kind.”（素晴らしいおもてなしをありがとうございました。スタッフの皆さんは皆、親切で協力的でした。）

５.“Thank you for an unforgettable experience!”（忘れられない体験をありがとうございました！）６.“We absolutely loved our stay here. Doumo arigatou gozaimasu!”（私たちはここでの滞在を心から楽しみました。どうもありがとうございました！）

７.“Everyone was friendly and kind. We had a truly relaxing stay.”（皆親切でフレンドリーでした。本当にリラックスできる滞在でした。）

８.「心を尽くしたおもてなしをありがとうございました。本当に素晴らしい時間を過ごすことができました。」

９.「スタッフの温かい心遣いのおかげで、思い出深い旅になりました。」

１０.「料理もサービスも素晴らしく、またぜひ訪れたいと思います。」

これらのコメントからも、サービス評価にとどまらず、体験全体に対する感謝が表現されていることが確認できます。

■CoCoRoについて

宿泊施設やサービス現場における「感謝」を可視化するデジタルチップサービスです。

QRコードを通じて、利用者はスタッフや施設に対して気軽に感謝を届けることができ、

サービス品質の向上やスタッフのモチベーション向上にも寄与します。



<サービスサイト> https://cocoro.faag.co.jp/(https://cocoro.faag.co.jp/)

※調査結果の掲載・引用に関して



こちらは、faag株式会社が自社サービス管理画面に蓄積されたデータを分析した自主調査結果です。調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「faag株式会社調べ」もしくは「faag(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞調査結果に関するお問い合わせ、サービスについてのお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

faag株式会社 cocoro事業部

E-mail：info@cocoro.faag.co.jp