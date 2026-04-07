トイポ、ぐるなび協業で磯丸水産公式アプリを開発

株式会社 トイポ

行動データプラットフォーム「toypo」を運営する株式会社トイポ（本社：福岡市中央区、代表取締役：村岡 拓也、以下「トイポ」）は、株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原 章郎、以下「ぐるなび」）との協業のもと、SFPホールディングス株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：佐藤 誠、以下「SFPホールディングス」）が展開する海鮮居酒屋チェーン「磯丸水産」の公式アプリを、「toypo CRM」の基盤技術を活用して開発・リリースしました。

取り組みの背景

飲食業界では近年、顧客データを活用したリピーター施策の高度化が求められています。特に全国規模で店舗展開を行う企業では、

・ブランド独自の公式アプリを保有したい

・コンシューマーに身近なプラットフォームでライトユーザーを獲得し、公式アプリでロイヤルユーザー化したい

・来店や購買などの顧客行動データを一元管理したい

といったニーズが高まっています。

一方で、これらを実現するためには、自社アプリ開発、LINEミニアプリ、顧客管理システムなど複数の仕組みを個別に構築・運用する必要があり、開発コストや運用負荷の増大、データの分断といった大きな課題がありました。

今回の取り組みでは、ぐるなびが提供するモバイルオーダーサービス「ぐるなびFineOrder」と、トイポが提供するCRM基盤「toypo」をLINEミニアプリ上で連携させ、「磯丸水産公式アプリ」としてリリース。店舗のブランド体験を維持しながら、顧客接点を統合的に管理できる仕組みを実現しました。

エンタープライズ企業が展開する飲食チェーンにおける、新しい顧客体験設計の第一歩となります。

「toypo CRM」について

トイポは、大手チェーン店向けCRMサービス「toypo CRM」の提供を開始いたします。

「toypo CRM」は、これまでトイポが培ってきたCRM基盤を活用し、高品質な店舗オリジナルアプリやLINEミニアプリをスピーディーに導入できます。LINEミニアプリのみ、店舗オリジナルアプリのみ、あるいは両方の併用など、企業の戦略に応じた柔軟な構成が可能。いずれの場合も同一のCRM基盤上で顧客データを一元管理できるため、チャネルをまたいだリピーター施策や行動分析をシームレスに実行できます。

外部モバイルオーダーサービスとの連携にも対応しており、モバイルオーダーを利用したお客様全員へのポイント自動付与や、喫食情報をもとにしたクーポン配信が可能です。また、API連携によりPOSをはじめとする既存の外部サービスとも接続できます。

トイポは今後も「toypo CRM」を中心に、大手チェーン店のリピーター集客と顧客データ活用を支援してまいります。

「磯丸水産」公式アプリについて

本アプリは、ぐるなびが提供する「ぐるなびFineOrder」とトイポが提供する「toypo」それぞれのミニアプリ版を連携することで、モバイルオーダー経由での注文金額に応じて独自ポイント「磯マイル」が貯まる仕組みを導入しています。

貯まった磯マイルは、店舗で利用できるクーポンへの交換や会員ランクアップに活用でき、来店頻度に応じた体験価値の向上を実現。※

さらに、毎日挑戦できる釣りゲームや常連ランキングなど遊びを取り入れたコンテンツも提供し、単なるポイントアプリに留まらず、楽しみながら来店きっかけを促進できる設計となっています。

※磯マイルやクーポンの利用には磯丸水産公式アプリの会員登録が必要

機能一覧

LINEミニアプリ機能- 保有の磯マイル、磯マイル特典の表示 ※- 磯丸アプリDL導線の表示 ※- 磯丸アプリの連携ステータスの表示 ※- ランク、ランク特典の表示- 保有クーポンの表示

※ ゲスト会員（LINE公式アカウントのみ登録している非会員）でも利用可能範囲

注）クーポンを利用するには磯丸水産公式アプリの登録が必須

マイル付与率は、ゲスト会員1％、本会員2％

磯マイル・磯丸ランク機能

「ぐるなびFineOrder」で注文したユーザーに会計金額に応じた磯マイルを付与。磯マイルはクーポンへの交換に利用したり、獲得マイル数でランクアップします。

- 磯マイル付与（ぐるなびFineOrder連携）- 磯マイル詳細/利用/履歴の閲覧- ランクアップ/ランクリセット- ランク特典（付帯特典、ランクアップクーポン）- ランク一覧クーポン機能

ユーザーが保有中のクーポン、ランク特典を表示する機能です。

- 保有クーポン一覧- ランク特典一覧- 利用済み/期限切れクーポン一覧- クーポン/ランク特典詳細釣りゲーム機能

1日1回（午後12時にリセット）リアルタイムに抽選しその場で当落結果を表示、当選者にはその場でクーポンを付与する抽選機能です。

ランキング機能

累計の獲得した磯マイル数でユーザーをランキング化する機能。アプリ上に上位200位までが登録されたニックネームで表示されます。

- ユーザーランキング表示（ニックネーム※）- 上位200位のランキング一覧表示

※ニックネームは重複不可、設定のない場合はランダムで表示される

お知らせ/予約ページへの遷移

店舗ごとのお知らせや、予約ページがWebビューで表示されます。

各社概要

＜SFPホールディングス株式会社＞

代表者： 代表取締役社長 佐藤 誠

所在地：東京都世田谷区玉川二丁目24番7号

設立：1984年

事業内容：飲食店の経営

本件に対するお問い合わせ先：mkt@sfpdining.jp （担当者： 三石）



＜株式会社ぐるなび＞

代表者：代表取締役社長 杉原 章郎

所在地：東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11F

設立：1989年10月2日

事業内容：パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供その他関連する事業

本件に対するお問い合わせ先：pr@gnavi.co.jp

株式会社トイポについて

お店の利用をもっと楽しくお得に便利にする行動データプラットフォーム「toypo」を提供。 ユーザーの行動情報を元にしたお店やイベントの提案などにより、外出の機会や新しい体験との出会いを創出、地域内での消費活動の活発化を実現します。 アプリのユーザー数は200万人を突破。

▼サービスサイト

https://toypo.me/

＜株式会社トイポ＞

代表者：代表取締役 村岡 拓也

所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6-11 Fukuoka Growth Next 3F

設立：2019年4月19日

事業内容：行動データプラットフォーム「toypo」の開発及び運営

本件に対するお問い合わせ先：pr@toypo.co.jp（担当：後藤）