DXを投資から「成果」へ。1,500社の支援実績を持つSTANDARD、デジタル変革カンファレンス2026にて登壇

株式会社STANDARD

大手企業を中心に1,500社以上のデジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）の推進と内製化を支援する株式会社STANDARD（本社：東京都港区､代表取締役社長：伊藤海、以下「当社」）は、2026年4月15日（水）にオンライン開催される「デジタル変革カンファレンス 2026」（主催：株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局）にて、当社代表の伊藤が登壇することをお知らせいたします。

生成AIの急速な普及によりDXの期待値がさらに高まる一方で、「成果」の創出の壁に直面する企業が増えています。本講演では、当社がこれまで1,500超の支援実績から得られた知見に基づき、DXを一時的な投資で終わらせず、持続的な収益の向上へとつなげるための実戦的な組織体制とマネジメントについて解説いたします。

| 講演内容

DXは投資から成果へ。求められるKPIマネジメントとリソースシフト

DX推進の弊害としてツール乱立や成果の出ない施策の横行等を受けて、DX推進の在り方は大きな転換期を迎えています。従来型の継続的な投資と非連続的なチャレンジが重要という考えから成果を出し切るDXの組織体制とマネジメントが重要になっています。実を伴うDX推進へのシフトに重要な視点と、成果を生む推進のポイントについてお伝えします。ぜひご視聴ください。

講演日時：2026年4月15日（水）13:55-14:25

参加受講料：無料

参加方法：下記ウェブサイトよりお申し込みの上、ご参加ください。

視聴をご希望される方はこちら :https://r-management.jp/dx/forum20260415/| 「デジタル変革カンファレンス 2026」概要- 会期：2026年4月15日(水)- 時間：9:20～17:50- 会場：オンラインセミナー- 主催：株式会社リバイバル・マネジメント・フォーラム事務局- イベントページ：https://r-management.jp/dx/forum20260415/| 株式会社STANDARDについて

「ヒト起点のデジタル変革をSTANDARDにする」というミッションのもと、当社は日本企業のDX内製化を牽引しています。1,500社を超える豊富な支援実績から得た知見を活かし、人材育成から戦略立案、AI実装までをワンストップで提供します。

当社が提唱するのは、単なるツールや研修の導入ではなく、組織文化と実務プロセスをアップデートする伴走型の変革です。独自のDX教育プラットフォームと、専門コンサルタントによるアジャイルなプロジェクト実行を組み合わせることで、DXの最大の難所とも言える成果の創出（収益化）へのリードタイムを短縮。

半年から1年という短期間で確かなビジネスインパクトを創出し、持続可能なDX推進体制を自社内に構築するためのパートナーシップを提供しています。

公式サイト：https://standard-dx.com/

当社サービスに関するお問い合わせ先：https://standard-dx.com/contact