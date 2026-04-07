【NHKカルチャー】Instagramで人気の山岡まさえさんによるファッション講座開催！「60代からのすてきな装い～今ある服でもっとおしゃれに～」

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株式会社エヌエイチケイ文化センター

一般社団法人日本グルーデコ協会　代表理事　山岡まさえさん

教室受講　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328645.html
オンライン　詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329366.html

Instagramで「無理をしない」「自然体」「今の自分に似合う装い」を大切にしたスタイルを発信している山岡まさえさん。


このたび初の講演会が開催決定しました！



「何を着ればいいのかわからない」


「手持ちの服が似合わなくなってきた」


そんな悩みを感じ始める世代に向けて、日常をもっと楽しめる装いのヒントをお伝えします。



特別な服を新しく購入しなくても、今ある服の組み合わせや着こなしを見直すことで、毎日の装いは大きく変わります。


60代からの毎日を、軽やかに、そして自分らしく。


新しい一歩につながる時間をお届けします。



講座では山岡さんへの質問にもお答えします。


ファッションのお悩みや聞いてみたいことをぜひお寄せください。



質問フォーム


https://forms.gle/Ugc67bXkJ8NyWeDe8



★書籍購入者限定特典あり！


講演会当日、「60歳、服を7割手放して「ときめく暮らし」がはじまった: コーディネートの幅も、人生も豊かになる」（Gakken）をご購入いただいた方限定で、山岡まさえさんのサイン会とツーショット写真撮影を実施予定です。


60代からのすてきな装い～今ある服でもっとおしゃれに～


講師：一般社団法人日本グルーデコ協会　代表理事　山岡まさえ


開催形式：教室＆オンライン


開催日時：5月9日（土）14:00～15:30


受講料：教室　会員 4,576円　一般(入会不要) 5,148円


　　　　オンライン　3,850円


主催：NHK文化センター柏教室


詳細URL：教室　https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328645.html


　　　　　オンライン　https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329366.html