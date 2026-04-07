【NHKカルチャー】Instagramで人気の山岡まさえさんによるファッション講座開催！「60代からのすてきな装い～今ある服でもっとおしゃれに～」

株式会社エヌエイチケイ文化センター一般社団法人日本グルーデコ協会 代表理事 山岡まさえさん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328645.htmlオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329366.html

Instagramで「無理をしない」「自然体」「今の自分に似合う装い」を大切にしたスタイルを発信している山岡まさえさん。

このたび初の講演会が開催決定しました！

「何を着ればいいのかわからない」

「手持ちの服が似合わなくなってきた」

そんな悩みを感じ始める世代に向けて、日常をもっと楽しめる装いのヒントをお伝えします。

特別な服を新しく購入しなくても、今ある服の組み合わせや着こなしを見直すことで、毎日の装いは大きく変わります。

60代からの毎日を、軽やかに、そして自分らしく。

新しい一歩につながる時間をお届けします。

講座では山岡さんへの質問にもお答えします。

ファッションのお悩みや聞いてみたいことをぜひお寄せください。

質問フォーム

https://forms.gle/Ugc67bXkJ8NyWeDe8

★書籍購入者限定特典あり！

講演会当日、「60歳、服を7割手放して「ときめく暮らし」がはじまった: コーディネートの幅も、人生も豊かになる」（Gakken）をご購入いただいた方限定で、山岡まさえさんのサイン会とツーショット写真撮影を実施予定です。

60代からのすてきな装い～今ある服でもっとおしゃれに～

講師：一般社団法人日本グルーデコ協会 代表理事 山岡まさえ

開催形式：教室＆オンライン

開催日時：5月9日（土）14:00～15:30

受講料：教室 会員 4,576円 一般(入会不要) 5,148円

オンライン 3,850円

主催：NHK文化センター柏教室

詳細URL：教室 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1328645.html

オンライン https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1329366.html