元テニス世界王者アンディ・マレー、「hylo」のグローバルアンバサダー兼パフォーマンスアドバイザーに就任

株式会社さくら

英国発ランニングブランドの「hylo」（ハイロ、本社：英国ロンドン）は4月１日に、元プロテニス選手でグランドスラム3冠・五輪金メダリストのサー・アンディ・マレーが、グローバルアンバサダー兼パフォーマンスアドバイザーに就任したことをお知らせします。マレーはアンバサダー就任に加え、出資者としても「hylo」に参画します。

■ 世界を舞台に戦い続けた男が、次に挑む舞台はサステナビリティ

アンディ・マレーは、2012年全米オープン・2013年&2016年ウィンブルドンのグランドスラム3冠、2012年・2016年五輪金メダルを誇る英国テニス史上最大のレジェンドです。

現役時代よりWWF（世界自然保護基金）のグローバルアンバサダーを務めるなど、環境問題への強い関心を持ち続けてきた彼が、引退後、「hylo」への参画を決断しました。

マレーは今回の就任についてこう語っています。

「hyloというワールドクラスの企業に参加できるという確信、そして彼らが最もクリーンで最高のパフォーマンスを持つランニングシューズを作り続ける能力--それがすべてです。」

-- アンディ・マレー

■引退後も「現役」--マレーが選んだ、新たな挑戦の舞台

マレーの役割はブランドの「顔」にとどまりません。「パフォーマンスアドバイザー」として製品開発にも深く関与し、現役時代に磨き抜いたアスリートとしての感覚を、シューズ開発に直接活かしていきます。

また、出資者としても参加しており、短期的な露出ではなく「hylo」の長期的なブランド成長を共に担う存在として、今回の契約が締結されました。

なお、マレーと並び、プレミアリーグ・リーズ・ユナイテッドFWのパトリック・バンフォードをはじめとする複数の著名アスリートも同社に参画しています。

■ hyloとは--地球に優しく、パフォーマンスに妥協しない

2019年、元プレミアリーガーのマイケル・ダウティ氏らにより英国で創業。サステナブルな企業の国際的な信頼の証であるB Corporation認証を取得しており、「未来を走り続けるために、今を変える」というミッションのもと、欧州や日本を中心にサステナブルなランニングカルチャーを発信し続けています。

【商品情報】

・商品名：hylo AXIS（ハイロ アクシス）

・価格：24,200円（税込）

・サイズ展開：22.5cm～28.5cm（ユニセックス）

・カラー展開：全5色（Black/Undyed 、Undyed/Pebble、Black/Charcoal、Sand/Oat、Stone）

・販売場所： メガスポーツ、OUTSIDE THE BOX、CNSの全国40店舗

hylo日本公式サイト（https://hylo.jp/）

【hylo AXIS】

・商品名：hylo IMPACT（ハイロ インパクト）

・価格：21,780円（税込）

・サイズ展開：23.0cm～28.5cm（ユニセックス）

・カラー展開：全5色（Undyed、Sand、Triple Black、Black-White、Blue）

・販売場所： メガスポーツ、OUTSIDE THE BOX全国11店舗

hylo日本公式サイト（https://hylo.jp/）

【hylo IMPACT】

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社さくら（hylo日本総代理店）

〒600-8433 京都府京都市下京区繁昌町310

TEL：075-354-7577

E-mail：info@sakura-trades.jp

担当者：矢野

公式サイト：https://www.hylo.jp