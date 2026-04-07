アイティフォーとコムデザインが販売店契約を締結

株式会社アイティフォー

株式会社アイティフォー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：坂田 幸司）は、コンタクトセンター向けクラウド型CTI「CT-e1/SaaS」の提供ベンダーである株式会社コムデザイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：寺尾 憲二）と販売店契約を締結したことを本日発表いたします。弊社の顧客基盤である金融機関や自治体を中心としたユーザーに向けて、コンタクトセンターの効率化と高度化を共同で推進してまいります。

アイティフォーとコムデザインの企業ロゴ

近年、金融機関や自治体では、場所を問わない働き方への対応や、多様化する顧客ニーズへの迅速な適応が急務となっています。今回の提携は、金融・公共分野のシステム構築に知見を持つアイティフォーと、クラウド型CTIの柔軟性を最大限に活かした「CT-e1/SaaS」を展開するコムデザインが、それぞれの強みを掛け合わせることで、コンタクトセンターに新たな価値を提供することを目的としています。

アイティフォーは、金融機関および自治体に対し、債権管理システムや電話催告システムを中心にコンタクトセンターの業務効率化を支援してきました。一方、コムデザインが提供する「CT-e1/SaaS」は、コストパフォーマンスに優れ、柔軟なシステム連携を可能とするテレフォニー・プラットフォームとして、幅広い業種で採用されています。

今回、アイティフォーの提供する業務システムと「CT-e1/SaaS」が連携することで、コンタクトセンター運営をシームレスに統合できる環境が整います。これにより、業務の管理から顧客対応までのプロセスを効率化し、オペレーターの業務負荷軽減と顧客満足度の向上を同時に実現することが可能となります。

さらに、「CT-e1/SaaS」が掲げる“マッシュアップ”のコンセプトに基づき、今後も多様なシステムやAIサービスとの柔軟な組み合わせを視野に、両社は共同で新たなソリューションを創出してまいります。将来的には、上記システムにとどまらず、アイティフォーが提供するその他のソリューションとの連携開発を進め、より包括的で付加価値の高い提案を実現していくことを目指します。この取り組みは、デジタル変革を加速させる取り組みの一環であり、お客様の経営基盤強化と顧客体験向上に寄与するものと考えております。

◆株式会社アイティフォー 代表取締役社長 坂田 幸司 コメント

このたび、CX（顧客体験）の重要性を深く理解し、「CXaaS」という先進的なモデルを推進されているコムデザイン様とパートナーシップを組めることを大変光栄に思います。

近年、金融機関や自治体のお客様からは、安定性に加え、変化に対応できる柔軟なクラウドサービスが強く求められています。コムデザイン様の「CT-e1/SaaS」は、その高い柔軟性が市場で高く評価されており、当社のソリューションと組み合わせることで、お客様に新たな価値を提供することができると確信しています。両社の強みを融合させ、お客様の顧客体験（CX）向上と事業成長に貢献してまいりますので、今後の展開にぜひご期待ください。

◆株式会社コムデザイン 代表取締役社長 寺尾 憲二 コメント

株式会社アイティフォー 代表取締役社長 坂田 幸司

このたび、金融機関や自治体に豊富な実績と強みを持つアイティフォー様と販売店契約を締結できることを大変うれしく思います。コムデザインが提供するクラウド型CTI「CT-e1/SaaS」は、現在、金融機関や自治体を含む約32,000シート・1,850テナントでご採用いただいており、その導入実績やコストパフォーマンスの高さ、そして“マッシュアップ”をベースとした多様なサービス展開とユーザーニーズに寄り添ったきめ細やかな対応を評価いただけたことを光栄に感じております。

この取り組みを通じて、金融機関及び自治体におけるコンタクトセンター業務のさらなる効率化と高度化を実現できると確信しております。両社の強みを活かした協業により、新たな価値を共創し、これからの金融業界及び自治体における変革をリードしていけることを大いに期待し、心からワクワクしております。

【関連情報】

株式会社コムデザイン 代表取締役社長 寺尾 憲二

アイティフォーホームページ 「CT-e1/SaaS」製品ページ

https://www.itfor.co.jp/cti/ct-e1/

◆株式会社アイティフォー

代表者 ：代表取締役社長 坂田 幸司

本社所在地：東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル

上場区分 ：東証プライム（4743）

URL ：https://www.itfor.co.jp

アイティフォーは、社会や人々の多様なニーズにITサービスで応える企業です。金融機関や地方自治体、小売業／EC事業者向けサービスをはじめ、キャッシュレス決済、コンタクトセンター、セキュリティ・基盤など幅広い分野におけるサービスの提供を通じて地方創生を支援し、「寄り添うチカラ」で人々の感動と笑顔を生み出す社会づくりに貢献します。

◆株式会社コムデザイン

コムデザインは、2000年に創業。2008年からクラウド型CTIサービス「CT-e1/SaaS」の提供を開始。高い拡張性を持つ自社開発のアーキテクチャと利用者のニーズにきめ細かく対応可能なサービスモデル「CXaaS」により、小規模から大規模まで業種を問わずコンタクトセンターに支持されています。

※CXaaS(Customer Experience as a Service)とは

「CXaaS」とはコンタクトセンターに求められるクラウドCTI機能の提供および開発だけではなく、利用までに必要な専門エンジニアによる伴走体制もふくめて定額費用で提供するサービスモデルです。

関連書籍：「CXaaS 「攻めのIT活用」を実現する新しいクラウドサービスモデル」（翔泳社）

◆お問い合わせ先

【「CT-e1/SaaS」に関するお問い合わせ先】

株式会社コムデザイン

電話 ：050-5808-5500

E-Mail：sales@comdesign.co.jp

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社アイティフォー

担当 ：広報部

電話 ：03-5275-7914

E-mail：kouhou_ml@itfor.co.jp

株式会社コムデザイン

担当 ：セールス＆マーケティンググループ 寺尾（望）

電話 ：050-5808-5500

E-Mail：sales@comdesign.co.jp

＊本書面に記載されている会社名、製品およびサービス名は、各社の登録商標または商標です。

＊プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。

その後、予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承願います。