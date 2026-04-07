防災×アート「消防士アート」結果報告：参画拠点 30→８２に拡大

一般社団法人 日本消防防災UNITE機構

一般社団法人 日本消防防災UNITE機構（以下UNITE）は、千葉県内で展開した防災×アート企画「消防士アート」プロジェクトについて、実施結果を報告します。

本プロジェクトは2026年3月に30拠点でほぼ同時スタートし、その後参画が広がり、参画拠点数は82拠点へ拡大しました。

また、実施期間中に千葉市役所の後援、千葉市消防局の協力が決定し、公的連携のもとで取り組みを推進しました。

1. プロジェクト概要（おさらい）

千葉市役所 総合政策局危機管理部 防災対策課へも設置しております。

本プロジェクトは、オフィスや店舗、公共施設などの日常空間にアート作品とQRコード・チラシを設置することで、防災情報への接点を“常設”し、防災を「特別な日」ではなく「日常の延長」にすることを目的としています。

2. UNITEが“最初に伝える”3つの対策

防災は「何から始めればよいか分からない」という声が多いことから、UNITEは命を守る行動を3領域に絞って伝えています。

火災：揺れを検知して電気を遮断する感震ブレーカー等を導入（電気火災のリスクを下げる）

津波：ハザードマップで浸水想定を確認し、避難先・避難経路を家族・職場で事前共有

建物崩壊（室内）：家具転倒防止と、寝室・避難動線の安全確保（倒れる物を置かない／通路を塞がない）

※詳細情報は、設置されたQRコードからアクセスできる導線として設計しています。

3. 結果サマリー（速報）

参画拠点数：30拠点 → 82拠点

後援：千葉市役所

協力：千葉市消防局

総アクセス数（QRコード）：721

4. 拡大の背景（なぜ30→82になったのか）

本プロジェクトは、設置形態を各拠点の事情に合わせて柔軟に設計できるため、業種や施設形態を問わず参加しやすい点が特徴です。加えて、参画先同士の紹介や横連携により取り組みが広がり、開始時30拠点だった参画が82拠点へ拡大しました。さらに千葉市役所の後援、千葉市消防局の協力が決定したことで、参画検討企業の意思決定を後押しし、拡大が加速しました。

5. メッセージ

千葉市役所 市民自治推進部 国際交流課SCHEINEN steak house（飲食店）成田観音円応寺そごう千葉店（従業員通路）

もしも、1つのアートから、1人でも命が救われたなら、それは誰かにとって世界で最も価値のあるアートになる。

防災は大切だと分かっていても、行動に移すのは難しい。だからこそ、アートで“心を動かす入口”を創ります。

6. 今後の展開（他県へ拡大／協賛・参画募集）

UNITEは本取り組みを千葉県内にとどめず、他県へも展開していく方針です。

また、継続的な運営・拡大に向けて、協賛企業・参画拠点（設置企業・施設）を随時募集しています。

協賛・参画をご検討の方へ

受付・壁面・休憩スペース等、各拠点の事情に合わせて柔軟に設置可能 防災啓発／地域貢献に加え、BCP（事業継続）の観点でも意義のある取り組みです。まずはメールでご相談ください（資料送付・設置方法のご案内をします）

（設置一例）東急リゾートタウン勝浦東急リゾートタウン勝浦（全体像）

7. 参画・協力先一覧（順不同）

株式会社理究キッズ 千葉支部Makuhari Brewery（幕張ブルワリー）成田市消防本部市原市消防局四街道市消防本部

（内訳）参画・協力（自治体・公的機関・施設・企業・団体等）：1７／消防関連（署・分署・出張所等）：44／教育（アフタースクール等）：2１

後援

千葉市役所

協力

千葉市消防局・成田市消防本部

参画・協力（自治体・公的機関・施設・企業・団体等）【1７】

千葉市役所 総合政策局危機管理部 防災対策課／千葉市役所 市民自治推進部 国際交流課／千葉市役所 総合政策局 未来都市戦略部 幕張新都心課／公益財団法人千葉市国際交流協会／そごう千葉店／株式会社つなぐファーム／幕張PLAY株式会社／東急リゾートタウン勝浦／成田観音円応寺／株式会社ダイヤサービス／マイルストーン株式会社／ワイズファイナンシャルサポート株式会社／一般社団法人流山青年会議所／Makuhari Brewery（幕張ブルワリー）／県立幕張海浜公園みどりと海パートナーズ／関東電子株式会社／SCHEINEN steak house

消防関連【44】

市原市中央消防署／光風台分署／五井消防署／八幡消防署／市津消防署／姉崎消防署／有秋分署／南総消防署／加茂分署

千葉市中央消防署／中央消防署 蘇我出張所／中央消防署 宮崎出張所／中央消防署 生浜出張所／中央消防署 臨港出張所／花見川消防署／花見川消防署 幕張出張所／花見川消防署 畑出張所／花見川消防署 作新台出張所／稲毛消防署／稲毛消防署 西千葉出張所／若葉消防署／若葉消防署 桜木出張所／若葉消防署 大宮出張所／若葉消防署 都賀出張所／若葉消防署 泉出張所／若葉消防署 殿台出張所／緑消防署／緑消防署 誉田出張所／緑消防署 土気出張所／緑消防署 越智出張所／緑消防署 あすみが丘出張所／美浜消防署／美浜消防署 高浜出張所／美浜消防署 打瀬出張所

成田市消防本部／三里塚消防署／赤坂消防署／大栄消防署／下総分署／空港分署

四街道市消防本部／旭分署／千代田分署／流山市消防本部

教育関連【2１】

大森小学校アフタースクール／生浜西小学校アフタースクール／生浜東小学校アフタースクール／長作小学校アフタースクール／柏井小学校アフタースクール／幕張南小学校アフタースクール／花見川小学校アフタースクール／都賀小学校アフタースクール／緑町小学校アフタースクール／あやめ台小学校アフタースクール／草野小学校アフタースクール／大宮小学校アフタースクール／椎名小学校アフタースクール／おゆみ野南小学校アフタースクール／幸町小学校アフタースクール／都賀の台小学校アフタースクール／幕張小学校アフタースクール／幕張西小学校アフタースクール／株式会社理究キッズ 千葉支部／理英会千葉校／国立大学法人千葉大学 西千葉キャンパス

※順次設置中

8. 団体概要

一般社団法人 日本消防防災UNITE機構は、消防士を中心に、防災への想いに共感したメンバーが集まり活動する団体です。消防車型キッチンカーを活用した「動く防災拠点」として、お祭りや地域イベント、スポーツフェスなどに60回以上出展し、延べ接触人数は22万人超え。企業との共同企画、産学官民連携による防災イベント、防災講話など、エンターテイメントを掛け合わせた防災普及活動を行っています。

実績

・総務省消防庁主催「日本防火・防災協会長賞」受賞

・内閣官房「国土強靭化計画」民間参考事例集・掲載

・世界防災フォーラム登壇

・千葉市長表敬訪問

・ぼうさいこくたい2023.2025出展

・クラウドファンディング達成（559万円・239人）

9. お問い合わせ（協賛・参画・取材）

一般社団法人 日本消防防災UNITE機構

MAIL：contact@unite119.jp

ホームページ：https://maroon066426.studio.site

Instagram：https://www.instagram.com/firefighter.social?igsh=MWlkNzZyaGR5djN3OQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/firefighter.social?igsh=MWlkNzZyaGR5djN3OQ%3D%3D&utm_source=qr)

特設 Instagram：https://www.instagram.com/unite_bosai.partner?igsh=MWdhc21wMXp1aDVxag%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/unite_bosai.partner?igsh=MWdhc21wMXp1aDVxag%3D%3D&utm_source=qr)

関連リリース：防災×アート「消防士アート」プロジェクト開始（2026年3月1日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000178442.html