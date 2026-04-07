生見愛瑠さんを起用した企業CM第2弾を制作

アイカ工業株式会社

アイカ工業株式会社(代表取締役 社長執行役員：海老原健治 本社：愛知県名古屋市中村区)は企業CM『化学とデザインのチカラがいいんじゃAICA』篇を新たに制作しました。前作『変幻自在がいいんじゃナイカ』篇に続き、イメージキャラクターには生見愛瑠さんを起用しています。CMの内容をより詳しくお伝えする特設サイトも開設しました。

新CM制作の背景

▲新企業CMの一コマ

当社は、国内シェアNo.1を誇る主力製品「メラミン化粧板」や塗り壁材のパイオニア製品「ジョリパット」などを持ち、特に建築業界では広く知られている一方で、BtoBメーカーゆえに一般の方にはあまり知られていません。そのような中、より多くの方にアイカ工業という企業を知っていただきたいという願いを込めて、企業CMを制作しています。

このたび、『変幻自在がいいんじゃナイカ』篇に続き、イメージキャラクターに生見愛瑠さんを起用した企業CMを新たに制作しました。アイカショールームを舞台に『化学とデザインのチカラがいいんじゃAICA』篇をはじめとする3本を制作しており、今後、各種プロモーション施策に活用していきます。

新CMと特設サイトの概要

▲新企業CM撮影風景

当社のコア技術である「化学」と「デザイン」、1936年の創業以来時代の変化に合わせて柔軟に対応し成長してきた「変化する力(変幻自在)」をキーワードとした、前作『変幻自在がいいんじゃナイカ』篇の続編です。今回はアイカショールームを舞台に、生見さんが開発者とデザイナーの一人二役で、当社の強みを表現しています。コア技術を活かして開発した製品を紹介することで、社名のみならず事業内容も知っていただける企業CMを目指しました。『化学とデザインのチカラがいいんじゃAICA』篇をはじめとする3本を制作しています。

加えて、どのような製品を扱う企業なのかをより詳しくお伝えすべく、今回は特設サイトも制作しました。「化学」と「デザイン」のチカラで生み出す製品や、「変幻自在」な当社の強みをご紹介しており、CM未登場の製品も掲載しています。

■『化学とデザインのチカラがいいんじゃAICA』篇 (30秒)

動画URL：https://youtu.be/pFoCs83RV_w

■『化学のチカラがすごいじゃナイカ』篇 (15秒)

動画URL：https://youtu.be/h-ma2PNAudU

■『デザインもやるじゃナイカ』篇 (15秒)

動画URL：https://youtu.be/J1BZTMXjmm8

■メイキングおよびインタビュー映像（7分45秒）

動画URL： https://youtu.be/GkITx_LvLIA

■特設サイト

URL：https://www.aica.co.jp/company/lp/iinja-aica/

出演者プロフィール

■生見 愛瑠 (ぬくみ める)

2002年3月6日生まれ、愛知県出身。

モデル・俳優。小学館「Cancam」専属モデル。

NTV「ヒルナンデス」「THE突破ファイル」などバラエティ番組にレギュラー出演し活躍する一方、2021年に俳優デビュー。ドラマ「恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～」(日本テレビ)「石子と羽男ーそんなコトで訴えます？ー」(TBS)「風間公親-教場0-」(フジテレビ)「日曜の夜ぐらいは…」(朝日放送テレビ/テレビ朝日)などに出演し話題に。2022年には映画初出演にしてヒロインを演じた「モエカレはオレンジ色」で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。2024年にはTBS火曜ドラマ「くるり～誰が私と恋をした？～」でGP帯初主演を務めた。2025年は映画「TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション」などに出演。2026年3月20日にヒロインを務める「君が最後に遺した歌」が公開。4月29日には映画「SAKAMOTO DAYS」への出演も控えている。

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