PSG（パリ・サンジェルマン）【待望】即完売の「最強セットアップ」が遂に予約再開！仕事・旅・ジムをこれ1着で。

株式会社ベイクルーズ



株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営するパリ・サン＝ジェルマン（PSG）は発売直後に完売し、再入荷の声が絶えなかった『アーバン・エッセンシャル パッカブル セットアップ』の予約を開始。



語らずとも漂う、圧倒的な「洗練」

デザインは、無駄を極限まで削ぎ落としたミニマリズムの極致。胸元とパンツに配された同色のエンブレムが、主張しすぎない大人の矜持を感じさせます。特筆すべきは、そのマットな質感。ストリートの躍動感、タウンユースの軽快さ、そしてビジネスカジュアルの抜け感。どんなシーンに投入しても、一瞬でその場の空気を「格上げ」してくれます。



「美シルエット」と「無重力」の共存

手にした瞬間に驚くのは、その圧倒的な軽さ。ストレッチ性に優れた高機能素材を採用し、動きやすさを徹底追求しています。計算し尽くされたリラックスシルエットは、「楽なのに、驚くほどスマート」。鏡の前に立った時、野暮ったさを微塵も感じさせない美しいライン。



24時間をスマートにする「パッカブル」

このセットアップの真骨頂は、付属のドローストリングバッグにジャケット・パンツの両方が収まる機動力にあります。

「Work」 カバンに忍ばせて、仕事終わりのジムへ直行。

「Travel」 週末の旅行も、これさえあれば着替えに困らない。

「Life」温度変化の激しい季節、サッと取り出して瞬時に洗練されたスタイルへ。

商品遷移先：ECサイト(https://baycrews.jp/item/detail/psg/jacket/26041340300210)

お届け予定：2026年06月上旬

※キッズサイズは絶賛販売中品番：26041340300110

品名：【Paris Saint-Germain / パリ・サン＝ジェルマン】

JP Kids Pocketable set up

キッズ遷移先：ECサイト(https://baycrews.jp/item/detail/psg/baby/26041340300110)