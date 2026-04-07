創業67年のプロ技術を、あらゆる「持ち込みウェア」に。小西マークが撥水・特殊素材への加工にも対応した『MARKESTRA FACTORY』をリニューアル！

小西マーク株式会社

ウェアへの二次加工を専門に手掛ける小西マーク株式会社（本社：大阪市、代表取締役：荒木 大輔）は、ユーザーの持ち込みウェア（カジュアル・作業着等）への刺繍・プリント加工サービスを大幅に強化し、『MARKESTRA FACTORY』をリニューアルオープンいたしました。

サービスサイト： https://markestra-factory.com/

■ リニューアルの背景：ユーザーの「こだわり」に応えるための決断

これまで当社では、アパレル・企業・スポーツ分野を中心に既製の無地ウェアへのマーキング販売を行ってまいりました。しかし、近年の多様化するニーズの中で、ユーザーから「お気に入りの特定ブランドのウェアに加工したい」「既製品のラインナップにはない商品を持ち込みたい」という声が急増していました。

一般的に、持ち込みウェアへの加工は、失敗が許されないリスクや素材の相性判断が難しいため、多くの二次加工業者が敬遠する傾向にあります。 そこで当社は、創業67年で培った「プロ仕様の技術力」と「多種多様な素材への対応ノウハウ」を活かし、他社では断られやすい持ち込みウェアや特殊素材への加工を主軸としたサービスへとリニューアルいたしました。

■ 『MARKESTRA FACTORY』が選ばれる5つのポイント

「どこに頼めばいいかわからない」という難易度の高い加工も、国内自社工場の一貫体制で実現します。

1、「持ち込み」OK！撥水・特殊ウェアにも対応 他社で断られがちな撥水加工の作業着や、ナイロン素材のカジュアルウェアへの加工が可能です。

ナイロンジャケット

リネン素材エプロン

オックスフォードジャツ

今治タオル

2、デザイン作成費はすべて無料 専門の知識がなくても安心。納得のいくデザイン作成をプロが無料でサポートします。

3、小ロット「10着～」の柔軟なオーダー 法人ユニフォームだけでなく、地域のコミュニティやアパレルブランドの立ち上げにも最適です。

4、刺繍・プリントを組み合わせた「複合加工」 シルクプリント、刺繍、ワッペン、昇華転写など、複数の技法を組み合わせた高付加価値な表現が可能です。

5、安心の国内一貫生産・短納期 自社工場で生産し、オーダーから約2週間というスピーディーな出荷体制を整えています。

■ MARKESTRA FACTORY（小西マーク株式会社）について

1958年の創業以来、プロスポーツチームや学校のクラブ活動など、高い耐久性と視認性が求められる「スポーツマーキング」の第一線で事業を展開してきました。 今回のリニューアルにより、プロが認める品質を、より幅広いビジネスシーンやライフスタイルへと提供してまいります。

・マーケストラの由来

様々な楽器が集まって1 つの曲を奏でるオーケストラのように私たちは、各人の職人たちが協力し合いひとつひとつの商品を製作し、より良い商品を追求、提供し続けます。

■ 会社概要

会社名： 小西マーク株式会社

代表者： 代表取締役 荒木 大輔

所在地： 大阪府大阪市城東区諏訪4丁目22番30号

創業： 1958年12月

事業内容： 各種スポーツ競技用マーク・オリジナルグッズの製造販売

企業HP： https://www.konishi-mark.com/

公式Instagram： オリジナルグッズ @markestra_original

バレーボールブランド ＠markestra_volleyball