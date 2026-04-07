新潟県初出店！「スケッチャーズアウトレット アークガレリア長岡店」2026年4月8日(水)オープン

SKECHERS JAPAN G.K.

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くThe Comfort Technology Company(TM)の「SKECHERS(スケッチャーズ)」は、新潟県長岡市に新潟県内1号店目となる「スケッチャーズアウトレット アークガレリア長岡店」を2026年4月8日(水)にオープンいたします。

「スケッチャーズアウトレット アークガレリア長岡店」は、関越自動車道長岡インターより車で5分の国道8号線と県道263号線が交差する「堺西交差点」南角地に立地する、路面型のアウトレットストアです。

カジュアルスニーカーをはじめ、ウォーキング、ランニング、キッズシューズなど、約650種類の商品を常時展開。ハンズフリーで着脱が可能なSkechers Hands Free Slip-ins(TM)(スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ)搭載モデルの他、防水や防滑アウトソール仕様のシューズなど、機能性と快適性を兼ね備えた人気シューズをアウトレット価格にてお買い求めいただけます。

また、オープニングキャンペーンとして2026年4月8日(水)～5月4日(月・祝)の期間中、店内商品を税込10,000円以上ご購入いただいたお客様を対象に、 2026年5月5日(火・祝)に開催する「Negicco」トークショーへの参加券や「Negicco」直筆サイン入りグッズなどが当たるくじ引き抽選会行います。

スケッチャーズアウトレット アークガレリア長岡店 概要

オープン日 ：2026年4月8日(水)

所在地：〒940-2024 新潟県長岡市堺町字浦田2-6

店舗面積：220坪

TEL：025-822-5614

営業時間：10:00～20:00

定休日：1月1日（元日）

オープニングキャンペーン 概要

※写真はイメージです

2026年4月8日(水)～5月4日(月・祝)までの期間中、店内商品を税込10,000円以上お買い上げでレジにてくじ引き抽選会を行います。

■期 間：2026年4月8日(水)～5月4日(月・祝)まで

■参加条件：キャンペーン期間中に店内商品を税込10,000円以上お買い上げのお客様

※キャンペーン期間中は何度でも抽選への参加可能。(1会計につき1口まで)

＜特典＞

A賞：2026年5月5日(火・祝)「Negicco」トークショーへのご招待券 40名様

B賞：「Negicco」直筆サイン入りスケッチャーズエコバッグ 50名様

C賞：オープン記念クーポンチケット 3000名様

＜特典をうけるにあたっての注意事項＞

A賞：トークショー当日の2026年5月5日(火・祝)13:00までにご来店いただける方のみ対象です。

B賞：2026年4月8日(水)は13:00以降に引き換え可能。以降はその場でお渡しいたします。

C賞：1会計合計10,000円(税込)以上で1,000円引きとなります。

Negiccoプロフィール

2003 年に結成された新潟発アイドル・ユニット。メンバーはNao☆、Megu 、Kaede。

「にいがた観光特使」を務める。

SKECHERS U.S.A., Inc.

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くコンフォートテクノロジーカンパニーのスケッチャーズ(ニューヨーク証券取引所：SKXSKX)は、メンズ・ウィメンズ・キッズ向けのさまざまなライフスタイル及びパフォーマンスフットウェア、アクセサリーをデザイン、開発、販売しています。スケッチャーズのフットウェアは、百貨店や専門店、スケッチャーズ社や第三者が保有する約5,300の小売店、当社の公式通販サイトを通して、米国および世界180以上の国・地域で販売されています。当社は完全所有の子会社、合弁会社、及びディストリビューターを通じてグローバルなビジネスを運営しています。



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