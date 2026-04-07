洗浄液の跳ね返りを防止し、室内を汚さずに作業できるセルフクリーニングをカバー誕生

株式会社ケミコート

株式会社ケミコート（本社：千葉県浦安市北栄4-15-10、代表取締役社長：中川恭一）は、エアコンのセルフクリーニングをより手軽かつ安全に行える新商品「かんたん装着エアコン洗浄カバー」を発売いたしました。この商品は、同社の既存製品「エアコン内部クリーナーシュ！シュ！」と組み合わせることで、清掃作業をスムーズに行い、初めての方でも安心して内部洗浄に取り組む環境を提供いたします。

■ 洗浄中の液跳ねを防ぎ、安心して作業できる必須アイテム

「かんたん装着エアコン洗浄カバー」は、洗浄液の跳ね返りを防止し、室内を汚さずに作業できるセルフクリーニング用のカバーです。

洗浄中の手や壁への飛び散りを防ぐことで、より安全で快適な作業環境を実現します。工具不要で簡単に取り付けられるため、初めてセルフ洗浄に挑戦する方にも最適です。

□製品概要

商品名：かんたん装着エアコン洗浄カバー

希望小売価格：\990-(税込)

JAN：4522994999000

販売ページ：https://www.denkai.com/shopdetail/000000000079

■ 「エアコン内部クリーナーシュ！シュ！」との併用で、より簡単・効果的に

同社で販売している「エアコン内部クリーナーシュ！シュ！」は、電解アルカリイオン水とアルミ保護成分（ケイ酸塩）のみで構成した、安全性の高いエアコンアルミフィン専用洗浄剤です。

除菌・洗浄・消臭を同時に行えるクリーナーとして好評をいただいており、今回発売された洗浄カバーとの併用により、より効率的で安心なセルフクリーニングが実現できます。

□製品概要

商品名：エアコン内部クリーナーシュ！シュ！

希望小売価格：\1,320-(税込)

内容量：420ml

JAN：4522994005015

販売ページ：https://www.denkai.com/shopdetail/003000000001

■業者に頼まず、好きなタイミングでお得にセルフクリーニング

夏本番前の今こそ、エアコン内部を清潔に整えるベストシーズンです。業者依頼より大幅にコストを抑え、自分のペースで手軽に掃除できるため、多くのご家庭で取り入れやすい方法として注目されています。

新商品の洗浄カバーとクリーナーが、ご家庭での快適な空気環境づくりを力強くサポートします。

【本製品に関するお問い合わせ先】

株式会社ケミコート 第二営業部

TEL：047-381-7721 FAX：047-352-1139 E-Mail：cls@denkai.com

営業時間：平日9時～17時

自社販売ホームページ：https://www.denkai.com/