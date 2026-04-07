Racbaki史上初の生活防水設計”骨格矯正×防水”を叶える骨格矯正靴が新登場

株式会社Racbaki履くだけ簡単！ラクにカラダ整う。美容・健康シューズブランド「Racbaki（ラクバキ）」を運営する株式会社Racbaki（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古川美佐子）が、2026年4月1日（水）にブランド史上初となる生活防水設計の「エアースニーカー」を新発売しました。“Racbaki史上初”生活防水設計「エアースニーカー」

“Racbaki史上初”生活防水設計「エアースニーカー」

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“ふかふか軽い。なのに、歩くほどに脚も姿勢も変わる。”

エアースニーカーは、Racbaki史上初の生活防水設計の骨格矯正靴です。ふわふわ軽い履き心地と、足をふわっと包み込むやさしいフィット感を実現。シンプルで洗練されたデザインでありながら、足の使い方と重心を整え、歩行そのもの変えていく一足です。

柔らかいエアクッション素材が足への衝撃をやさしく受け止め、長時間の歩行でも足の疲労感をグッと軽減できる設計。日々歩くたびに自然と美脚&美姿勢を育てていきます。

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スリムワイドFit設計による「細見え」と「足指ゆったり」の両立した黄金バランス

本モデルでは、「ワイドすぎず細すぎない」独自のスリムワイド設計を採用。指先はゆったりと広がる一方で、中足部からかかとにかけては引き締まったシルエットを実現しています。

この設計により、足指を自然に使える環境を整えつつ、足元をすっきりと見せることが可能に。足指が正しく使えることで、足裏のアーチがバネのように自然に働き、“頑張らなくても痩せやすい脚”の土台をつくります。

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かかとホルダー構造による理想的な歩行をサポート

かかと部分には着地する場所が一目でわかる”かかとホルダー”構造を搭載し、人の身体にとって最も理想的なかかとからの着地を再現。

これにより、かかとからの着地がしにくい、足首が硬い方でもかかとからの自然な着地できるように促します。

かかとから着地することで前ももや外ももの過度な使用を防ぎます。

これにより脚が太くなる原因である前重心歩行を根本からリセットし、日常の歩行をより効率的なものへと導きます。

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新構造ソールが足裏から全身バランスへアプローチ

エアースニーカーに搭載のソールは一から再設計し、足裏全体に圧を分散しながら、必要なポイントを適切にサポート。インナーマッスルの働きを促し、安定した歩行と足裏バランスをサポートします。

日常の歩行を通じて、自然な身体の使い方へ導く設計となっています。

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靴底とソールの傾斜設計により、自然なかかと重心へ

靴底とソールを先端に向かって厚みを設けることで、意識せずとも自然にかかと重心へと導く構造を採用。これにより骨盤が立ちやすくなり、姿勢の安定や体幹の意識向上が期待されます。

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“お家時間を矯正時間に”

自宅でも矯正を始める方が急上昇中。

外ではもちろん家でも矯正することでより早く効果実感を得やすいとお声をいただいております。

Racbakiの代名詞ともいえる”イージーサンダル”

原点にして頂点。初めての方にもオススメなイージーサンダル。高いクッション性を施したインソールで高さのある段差加工でも長時間履きやすい仕様に。一度履いたら手放せなくなる方続出中です。

一年中使える定番”イージーサボ”

季節を問わず履くことのできるイージーサボは矯正初心者さんにもピッタリ。

鼻緒がないため、靴下も合わせることが可能な万能サボです。

適度なクッション性が足の疲労を吸収し、足首を柔軟に保ちます。足元から身体を整える新感覚ボディメイクをぜひご体験ください。

お客様の声

【体重減少のお声】

太もも-4cm 体重も-5kg！

3足目で家の中でも外でも履くようになり、太ももで-4cmになりました。

体重も-5kg。

他の靴を履くと歩きにくく、ラクバキしか履けなくなりました。

私は7kg落ちました！！

全種類買ってます(ハート)

本当にすごい！！

私は7kg落ちました！！

半年履いて、体重-12キロ、ウエスト-15cm、太もも-10cm

長年肥満体型で、頑張る事が出来ずダイエットを諦めていました。

だけど、"履くだけで痩せれるなら"と半信半疑で試してみたら1ヶ月もしないうちに、足の浮腫がなくなり、便秘の解消、姿勢の変化を体験しました。

半年毎日愛用すると、家族や周りにも痩せたね！って気付いてもらえるくらい変身しました。

お菓子も大好き、食べるのも大好きなのに、履くだけで本当に痩せれました。

【不調改善のお声】

便秘改善！

靴で本当に変われるの？って半信半疑でした。

猫背反り腰、巻き肩、前ももの張り改善、ヒップアップ便秘改善がありました。

このイージーサボ履いて歩き回ると必ず便が出るようになりました！！！！

家族にも姿勢が良くなった！と言われ自然と首が真っ直ぐなってとっても嬉しいです！

O脚の改善！

運動嫌いで産後ダイエットが進まなかったので履き始めました。

裏ももとお尻が筋肉痛になり、産前気になってた前ももの張りと膝下O脚が改善されました！

足が真っ直ぐなってきたことが嬉しくて外出するときはいつもラクバキを履いています。

肩こり消えた！

肩がピキッとなるほど辛い肩こりで、月に１回～２回整体やマッサージに通っていました。

インスタでラクバキを見つけて、「試しに…」と思って購入。

４ヶ月経ちましたが、全くマッサージに行かなくなりました！心なしか、肩のポコっとしたのが取れ、首も長くなっている気がします。

お客様から実際にいただいたレビュー

https://racbaki.com/shop/pages/review

商品概要

エアースニーカー

エアースニーカー(ブラック/ブラック)エアースニーカー(ブラック/ホワイト)

商品名：エアースニーカー

カラー：全2色(ブラック/ブラック・ブラック/ホワイト)

サイズ：Sサイズ(~23.0cm)～XLサイズ(~25.5cm)

発売日：2026年4月1日(水)

イージーサンダル

イージーサンダル(ブラック)

商品名：イージーサンダル

カラー：全6色(ブラック・ホワイト・ナチュラル・グレー・アイスブルー・ベビーピンク)

サイズ：カラーによりサイズ展開が異なります

〈ブラック〉レディースXSサイズ(~23.0cm)～メンズXLサイズ(~29.0cm)

〈その他カラー〉Sサイズ(~23.0cm)～XLサイズ(~25.5cm)

イージーサボ

イージーサボ(ブラック)

商品名：イージーサボ

カラー：全6色(ブラック・ホワイト・ナチュラル・グレー・アイスブルー・ベビーピンク)

サイズ：カラーによりサイズ展開が異なります

〈ブラック〉レディースXSサイズ(~22.5cm)～メンズXLサイズ(~29.0cm)

〈ホワイト〉XSサイズ(~22.5cm)～XLサイズ(~25.5cm)

〈その他カラー〉Sサイズ(~23.0cm)～Lサイズ(~25.5cm)

【Racbaki公式HP】

https://racbaki.com/

⬜︎株式会社Racbakiについて

社名：株式会社Racbaki

本社所在地：150-0031

東京都渋谷区桜丘町12番10号住友不動産渋谷インフォスアネックス１階

取締役社長：古川美佐子

事業内容：フットウェアブランド

設立： 2024/6/21

■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

株式会社Racbaki サポート

Email：support@racbaki.com

本件に関する取材のお申し込み先について

株式会社Racbaki 広報 Email：press@racbaki.com

HP：https://racbaki.com Instagram：https://www.instagram.com/racbaki

古川社長Instagram：https://www.instagram.com/misa_33chan

（※２）古川社長Instagram：https://www.instagram.com/misa_33chan