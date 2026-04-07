青森発スタートアップのappcycle、みずほ銀行と日本政策金融公庫より協調融資による資金調達を実施！

appcycle株式会社

"すべてが循環する世の中へ"appcycle株式会社（代表取締役：藤巻圭、本社：青森県弘前市）は、今般、株式会社みずほ銀行および日本政策金融公庫からの協調融資による資金調達を実施いたしましたのでお知らせいたします 。

本件による資金確保は、弊社の基幹製品であるりんご由来のバイオベースレザー「RINGO-TEX(R)」の生産基盤強化および運転資金として活用いたします 。

資金調達の背景と目的

弊社はこれまで、青森県の地域資源である「りんごの搾りかす」を有効活用した「RINGO-TEX(R)」を通じ、フードロス問題の解決と環境負荷低減に取り組んでまいりました 。昨今、大手企業様を中心に、環境配慮型素材への切り替えやB2Bコラボレーションのご相談を多数いただいております 。また、先般発表したPB商品「Golden Seed(R)」の増産体制も強化しております。

確保した資金は、以下の領域に重点的に投資いたします。

みずほ銀行青森支店 支店長 山口隆司様からのコメント

- 「RINGO‑TEX(R)」の増産及び安定供給のための運転資金。- B2B、B2Cプロダクト製造体制の強化。- 「RINGO‑TEX(R)」ならびに、製造商品に対する販促資金としての活用。

みずほ銀行は、全国でイノベーション企業・スタートアップ企業への支援に積極的に取り組んでおり、専門部署と支店が一体となって様々なサポートを行っております。

青森発の“インパクトスタートアップ”である appcycle 株式会社様の企業理念やビジネスモデルに共感し、今回のご融資について対応させて頂きました。

日本政策金融公庫 青森支店 支店長兼中小企業事業統轄 板野利信様からのコメント

りんごジュースを絞った後の残渣をアップサイクルしたレザー『RINGO-TEX(R)』はりんご産業の課題解決と地域活性化に貢献する画期的な事業であり、事業のストーリー性等を評価する取引企業も拡がりをみせ、あおもり国スポの参加賞品にも採用されています。

青森発スタートアップの更なる成長・発展をこれからも応援しています。

appcycle株式会社 代表取締役社長 藤巻圭

～感謝と今後の抱負～

この度は、日本を代表する金融機関であるみずほ銀行様、および長年にわたり中小企業支援を牽引されている日本政策金融公庫様より、多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。皆様の温かい支えとお力添えがあったからこそ、私たちはこの大きな一歩を踏み出すことができました。心より感謝申し上げます。

今回の資金調達は、単なる資金の確保に留まらず、メガバンク様を含む金融機関による厳格な審査を経て、弊社の事業成長性と財務・ガバナンス体制や成長性を客観的に評価いただいた結果であると重く受け止めております。今回の協調融資により、こうした急増する市場ニーズに迅速に応えるための生産体制の大幅な拡充と、さらなる品質向上のための研究開発が可能となりました。

私たちの活動の根幹には、常に『青森』があります。弘前市をはじめとする地域の方々が大切に育てたりんごが、加工の過程で廃棄されてしまうという課題を、『RINGO-TEX(R)』という新たな価値（資産）に変えることで、フードロス問題の解決と地域経済の活性化に貢献したいと考えています。私たちは、この青森発のイノベーションを日本全国、そして世界へと届ける責任があります。

今回の資金調達を機に、"この国のアップサイクルを加速する"という私たちのミッションをさらに力強く推進してまいります。appcycleの取り組みを通じて、青森県のりんご産業の課題解決と、持続可能な社会の実現、そして青森県のさらなる発展に、社員一丸となって全力を尽くしてまいります。今後とも、変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

【appcycle株式会社について】

青森県は、りんご生産量が年間約44万tで、全国の生産量の約60％を占める日本一のりんご王国です。りんごを使った加工品や、りんごをテーマにした観光施設なども多く、地域で150年以上の歴史を有する産業として、重要な役割を果たしています。しかし近年は、りんご農家の高齢化や労働力不足による栽培面積の減少に加え、りんごジュースを絞った後の残渣の処理にかかる環境面・費用面への負担が大きな課題となっています。

当社代表の藤巻は、自身の出身地である青森県のりんご産業の課題に直面し、イノベーションを通じて地域課題の解決に取り組むため、2022年にappcycle株式会社を創業。東北大学との連携よってりんごの残渣をアップサイクルしたバイオベースレザー「RINGO-TEX(R)」を開発しました。

「RINGO-TEX(R)」は、地域の廃棄物を安価で購入し有効活用することで廃棄にかかる負荷を無くすとともに、りんご農家に利益を還元することで地域経済の活性化に取り組んでいます。また、地域を起点としたアップサイクルモデルを青森県から国内外に展開し、持続可能な未来の創造に挑戦していきたいと考えています。

■廃棄りんごをアップサイクルした国産バイオベースレザー「RINGO-TEX(R)」

「RINGO-TEX(R)」は、青森県の廃棄りんごや残渣（搾りかすなど）を原料とした環境配慮型の国産合成皮革です。原料の72~74%が廃棄物をアップサイクルしたもので構成されており、従来の合成皮革と比較して石油由来のポリウレタンの使用や、開発・製造、加工、廃棄など各工程でのCO2排出量が少なく、高い強度が特徴です。

質感は既存の合皮と変わらず、香りや色も無く加工がしやすいため、従来の合皮製品を代替する可能性がある新たな素材として、国内外の多くの企業・ブランドに導入されています。

東北大学や弘前大学など全国の大学との連携により開発、生産体制を構築しており、今後はりんご以外の1次産業の廃棄物や各地域の廃棄素材を使用した商品開発も検討して参ります。

（HP：https://appcycle.jp(https://appcycle.jp/)）

「RINGO-TEX(R)（リンゴテックス）」導入事例

（１）「ANA Green Jet 」ヘッドレストカバー、革小物

（２）青森県出身の王林さんが手がけるアパレルブランド「What Is Heart (わいは)」コラボ商品

（３）自社ブランド「GoldenSeed(R)︎」

Online shop(https://5fe77d-e0.myshopify.com/)

【会社概要】

社名 ： appcycle株式会社

代表取締役 ： 藤巻 圭

資本金 : 97,000,000円（資本準備金含む）

所在地 ： 青森県弘前市上鞘師町１８－１ 弘前商工会議所会館 4階

設立 ： 2022年5月

事業内容 ： 「この国のアップサイクルを加速する」をミッションとして、青森の廃棄り

んごやりんご残渣を使用した環境配慮型のアップルレザー「RINGO-TEX(R)」

の開発・製造・販売を行っています。「RINGO-TEX(R)」を通じて、青森のり

んご産業を中心に一次産業への利益還元とすべての循環に貢献していきます。

URL ： https://appcycle.jp

Instagram ： https://www.instagram.com/appcycle_japan/

ECサイト ： https://5fe77d-e0.myshopify.com/