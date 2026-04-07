LINEで即予約、面倒な会員登録は一切不要。予約受付サービス「Reservy（リザービィ）」LINEミニアプリ機能を提供開始

株式会社インフォリンク

株式会社インフォリンク（本社：静岡県浜松市中央区、代表取締役：伊藤利之）は、お店や施設、教室など予約受付が必要な事業者向けに提供している予約受付サービス「Reservy（リザービィ）」において、新機能としてLINE上で予約が完結する「LINEミニアプリ」を本日リリースしました。



本機能により、国内で月間9,000万人以上が利用するコミュニケーションアプリであるLINE内で予約が完結する導線を実現し、従来の外部サイト遷移や会員登録による離脱を防ぎ、予約率の向上に貢献します。





また、従来の予約受付サービスと比べて、お客様の操作負担を抑えた予約体験を導入しやすい価格帯でご利用いただけます。■LINEミニアプリ機能の特長「LINEミニアプリ」は、LINEアプリ内で動作するWebアプリケーションであり、ユーザーは新たなアプリのダウンロードや会員登録を行うことなくサービスを利用することができます。ReservyのLINEミニアプリでは、お客様は店舗や企業から案内されるQRコードやURL、またはLINE公式アカウントを通じて予約画面にアクセスし、普段利用しているLINE上でスムーズに予約を行うことができます。これにより、お客様、事業者様それぞれに以下のようなメリットを提供します。【お客様のメリット】・アプリのダウンロードや会員登録が不要・LINE上で予約が完結するシームレスな体験・予約までの操作が簡単でストレスが少ない【事業者様のメリット】・予約導線の簡略化による離脱率の低減・予約数・来店数の向上・予約受付業務の効率化・LINEを活用した顧客接点の強化■背景スマートフォンの普及によりオンライン予約は一般化していますが、外部サイトへの遷移や会員登録の手間により、予約途中で離脱するケースが課題となっています。こうした課題を解決するため、日常的に利用されているLINE上で予約を完結できる仕組みとして、本機能の開発に至りました。■プラン本機能の提供開始に合わせ、料金プランの見直しを行いました。・スモール（税込2,750円～／月）・ライト（税込5,500円～／月）・スタンダード（税込16,500円～／月）・プロフェッショナル（税込38,500円～／月）※全プラン30日間の無料トライアル期間あり■対象事業者・美容院／ネイルサロン・エステ／整体・医療機関・セミナー／スクール運営・会議室／設備管理・レンタルスペース・その他予約受付が必要な事業者全般■サービス情報名称：Reservy（リザービィ）URL：https://www.reservy.jp※詳細や導入につきましては、公式サイトをご確認ください。■会社概要会社名：株式会社インフォリンク代表者：代表取締役 伊藤 利之所在地：〒433-8122 静岡県浜松市中央区上島5-5-37 K-OFFICE 2-2電話：053-596-9595URL：https://www.ilink-net.co.jp

メニューを選択予約対象を選択予約対象を参照日程を選択お客様情報を入力予約内容を確認