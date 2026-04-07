『祖母の指輪が二束三文で売られていく…』′′もったいない′′を諦めない！【ジュエリー業界を革新する新プラットフォーム】「BIJOUXPASS（ビジュパス）」が４月１０日にサービス開始！

株式会社ビジュパス

高額なフルオーダーのジュエリーリフォームが、従来比42％で叶う！

職人への直接発注とAIデザインで、低価格と職人の工賃アップを同時に実現する新サービス誕生！

株式会社BIJOUXPASS（所在地：大阪市中央区、代表取締役：結城晋江）は、日本の宝飾職人とお客様をオンラインで直接つなぐジュエリーリフォームに特化したプラットフォーム「BIJOUXPASS（ビジュパス）」のサービス受け付けを4月10日より開始します。

■ 背景：日本にある二つの「もったいない」

１.買いたたかれる日本の宝飾資産たち

中古市場へ流れる宝石は毎年膨大な数にのぼります。デザインが古いジュエリーをリフォームしたくても、特に地方都市では生活圏内の宝飾品店が減少し、委託先探しが困難です。結果、二束三文で買い取られた多くの宝石のなかには、格安で海外業者に渡り高額転売されるものもあります。ビジュパスなら日本のどこからでも、スマホ一台でジュエリーリフォームの委託先探しが可能になります。

２.低い職人の工賃

日本には世界水準の技術を持つジュエリー職人が存在します。しかし工賃は低く、特に金の高騰の煽りをうけて値上げが難しく、多くの工房や職人が苦しんでいます。ビジュパスは職人に正当な光を当て、対価をより得られるようにすることで技術を未来へつなぎます。

■ サービスの特長

【スマホ1台で、全国の一流職人へジュエリー依頼が可能に！】

専任の「ジュエリーコンシェルジュ」がお客様の要望をヒアリングし、登録職人への合い見積もりを代行します。従来のマッチングサイトと異なり、面倒なやり取りや合い見積もりはすべてお任せいただけます。委託先決定までオンラインで完結するので、日本全国どこからでも、確かな技術を持つ職人に依頼できます。

【宝飾業界の構造を変える、低価格】

手描きデザイン画の制作コスト、中間マージンなど、ビジュパスは徹底的にコストカット。BtoCの直接受注システムにより、職人は適正な工賃を受け取れます。安定した受注と収入を提供することで、日本の宝飾技術の継承を支援します。また登録職人には厳格な審査を設けることで、品質を保証します。

【手描きデザイン画をAIに！】

ビジュパスではデザイン画の制作をAIが担い、ユーザーの好みに添ったデザインをご提案します。AIが担うことでデザインの幅も広がります。しかしデザイン画は設計図なので、AIデザインをそのまま作成するには限界があります。そこで現役ジュエリーデザイナーが監修、手描き工程のコストをゼロにし低価格ながらもユーザーに寄り添ったデザインに仕上げていきます。

■ 代表者コメント

女性が声をあげにくい祖母や母の時代、宝石は女性に許された自分らしさを体現する数少ないアイテムでした。たくさんの幸せな思い出や、ときに自分を鼓舞するため、大事な想いが込められた宝石たち。ところが委託先探しの困難さや、金額の壁などで、安く手放されていく今の潮流に胸が痛んでおりました。ビジュパスでは、自分らしいデザインの自由さを保ちつつも、低価格なリフォームサービスをご提供します。そして宝石と共に、家族の記憶や愛の思い出を次世代へ引き継ぐお手伝いをしたいと思い、プラットフォームを立ち上げました。

株式会社BIJOUXPASS 代表取締役 結城 晋江

■ サービス概要

サービス名：BIJOUXPASS（ビジュパス）

サービス受付開始日：2026年4月10日（サイトローンチ：2026年３月29日）

対象：ジュエリーリフォームを希望する方

価格：5万円～（地金素材・デザインにより変動。従来比約57%削減）

主な特長

■AIデザイン画 × ジュエリーデザイナー監修による低価格フルオーダー

■全国の厳選登録職人へのスマートフォン1台でのオーダー

■専任ジュエリーコンシェルジュによる全工程サポート

■BtoCモデルによる職人への適正工賃の還元

■ 会社概要

会社名：株式会社BIJOUXPASS

所在地：大阪府大阪市中央区

代表者：代表取締役 結城 晋江

設立：2025年３月

事業内容：ジュエリーリフォーム・オーダープラットフォームの運営

URL

https://bijouxpass.com(https://bijouxpass.com/)

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BIJOUXPASS

Email：info@bijouxpass.com