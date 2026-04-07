DDデンタルクリニック、自由診療分野で2年連続日本最多*。矯正の新たな基準へ

一般社団法人DDデンタルクリニック

「”ただ歯を並べるだけ”では終わらない矯正治療」を提供するDDデンタルクリニックグループは、患者様一人ひとりに適した治療選択を提供し続けてきた結果、症例数・新規患者数・クリニック数のすべての指標において、自由診療分野で2年連続日本最多*となりました。

■ DDデンタルクリニックが継続的な実績を積み上げた背景

自由診療専門の歯列矯正クリニックグループ「DDデンタルクリニック」は、2024年に続き、2025年においても、症例数・新規患者数・クリニック数のすべての指標において、継続的な実績を着実に積み重ねてきました。

当グループは開院以来、「矯正をあきらめない社会」の実現を目指し、より多くの方が前向きに矯正治療を始められる環境づくりに取り組んできました。

こうした取り組みの一環として、マウスピース矯正ブランド「キレイライン」において新たなプランの提供も開始しており、より多くの方が矯正治療を始めやすい環境づくりを推進しています。

その結果、多くの患者様に選ばれ続け、自由診療分野における確固たるポジションを確立しています。

当グループでは、「ただ歯を並べる」だけでなく、骨格・表情・ライフスタイルまで見据えたトータルな矯正治療を提供しています。

また、患者様一人ひとりのニーズや不安に寄り添い、治療の「最初の一歩」を踏み出しやすくするための取り組みを行っているとともに、生涯安心して治療後の歯並びを保っていただけるよう後戻りに対しての無料サポートも提供しています。

■矯正治療を取り巻く現状と課題

近年、マウスピース矯正の普及が進む一方で、症例によってはワイヤー矯正への移行が必要となるケースも一定数存在します。

海外の報告においても、約6人に1人が治療方針の変更を経験しているとされており、単一の治療手法のみで完結することの難しさが示唆され、限界があるとされています。

こうした背景から、矯正治療においては、初期の適応判断に加え、治療経過に応じて柔軟に治療法を選択・変更できる体制が、より良い治療結果につながる重要な要素であると考えています。

当グループでは、マウスピース矯正とワイヤー矯正の双方に対応し、患者様一人ひとりに最適な治療を提供できる体制を整えています。

■ DDデンタルクリニックが患者様一人ひとりに最適な治療を実現する取り組み

１. 患者様に「選べる自由」でもっと自分らしい矯正を

2年連続日本最多*の実績のもと、私たちは、患者様一人ひとりのライフスタイル・ニーズ・ご予算に応じて、多様な矯正治療の選択肢を用意しています。

痛みを抑えた見えない裏側矯正、目立ちにくいリーズナブルなマウスピース矯正、骨格まで考慮したワイヤー矯正、治療期間を短縮する加速装置など。

「その人にとってベストな治療」を一緒に選べることが、私たちの考える医療です。

２. “日本初・世界基準”の技術導入力

高い実績を支える要因の一つとして、当グループでは、患者様の満足度向上と矯正技術の発展を目指し、先進的な技術導入を進めてきました。その一例として、”米国で特許取得した裏側矯正「ブラーバ」”を日本で初導入※。

さらに、韓国の大手美容外科グループとの技術連携により、骨格まで踏み込んだ診断と治療を実現するワイヤー矯正も提供しています。

※独自の構造設計により、歯を1本ずつ動かしながら効率的に歯列を整えることで、治療期間の短縮とともに、歯が動く際の痛みや歯根への負担軽減も実現。

３. 「痛い・高い・時間がかかる」を変える、安心の取り組み

多くの方に選ばれ続けている背景には、多くの方が矯正治療に対して抱える“3つの不安”ー「痛い」「高い」「時間がかかる」を少しでも軽減するため、私たちは、歯が動く痛みや身体的な負担を軽減する装置や、治療期間を短縮する加速装置、初診無料制度（LINE登録時）、リーズナブルな価格設定と柔軟な支払い方法など、さまざまな工夫とサポート体制を整えています。

矯正治療の「最初の一歩」をもっと踏み出しやすく―そんな想いが込められています。

先月より、いち早くキレイラインの新水準プランの導入もそれらを実現するための取り組みです。

４. 続けられる矯正へ。各地域で通いやすい矯正歯科体制（駅近・夜間・土日診療対応）

各地域において、「通いやすい矯正歯科」を実現するため、駅近・夜間対応・土日診療などの体制や最新設備を整えています。

また、転居時もスムーズに通院を継続できるよう、柔軟な転院制度も整えています。

忙しい毎日の中でも、患者様が安心して通院を続けられる体制を大切にしています。

５. チーム医療で実現する、高精度な矯正計画

高い実績を支える基盤として、すべての症例は、グループ全体による症例検討・治療経過チェック体制のもとで診断・管理。

常に複数の専門医の目で判断されることにより、より高精度な治療計画が可能となっています。

さらに、定期的な勉強会を通じて、ドクター・スタッフ全員の知識と技術の均質化・向上に努めています。

代表コメント

私たちは、矯正治療における「痛い・高い・時間がかかる」といった課題を、技術とサービスの力で乗り越え、より多くの方が安心して前向きに治療を始められる社会を目指しています。

今回の2年連続日本最多*の達成は、患者様一人ひとりに向き合い続けてきた結果であり、今後もその信頼に応え続けてまいります。

より多くの方が安心して矯正治療を選択できる社会の実現に貢献してまいります。

■採用について

“正しい矯正治療”をもっと当たり前にする仲間を、全国で募集しています。

最先端の大人矯正・審美矯正を、「もっと当たり前」にしていくチームの一員として。

当グループは、ドクターや歯科衛生士など現場の仲間と共に、成長を続けています。

現在、全国で矯正専門ドクター・歯科衛生士を募集しています。

- 多様な症例数を活かして実践から学びたい- 国内外の新しい技術にチャレンジしたい- チーム医療の中で安心して矯正に向き合いたい- 成長意欲のある仲間と働きたい

こうした想いをお持ちの方は、ぜひ採用情報をご覧ください。

最先端の大人矯正・審美矯正を一緒に届けていきましょう。

採用詳細はこちら： https://dd-dentalclinic.jp/recruit

■今後の展望

私たちはこれからも、矯正治療を「もっと身近で、もっと前向きな選択肢」にしていくために、技術・人材・環境のすべてにおいて挑戦を続けてまいります。

矯正治療は、見た目を整える医療であると同時に、人の人生そのものを変える可能性を持っています。

だからこそ私たちは、「その人の人生に誠実であること」を大切にしながら、安心して選べる矯正医療を、これからも届けてまいります。

* 2026年3月16日時点での情報です

* 矯正専門歯科 自由診療分野に関する市場調査、株式会社未来トレンド研究機構調べ

※本プレスリリースは、医療関係者の皆様に向けて当グループの取り組みや採用情報をご案内することを目的として作成しております。一般の方への情報提供を目的としたものではございませんので、あらかじめご了承ください。

※本プレスリリースにおける”正しい矯正治療”とは、患者様一人ひとりの骨格、咬合、歯列の状態を総合的に診断し、症例に応じてマウスピース矯正やワイヤー矯正を適切に選択・併用しながら、治療経過に応じて柔軟に最適化していく矯正治療を指します。