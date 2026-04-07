【30泊以上の予約も】ワーケーション特化型民泊施設「SUMOMO STAY」を大阪・黒門市場近くにリニューアルオープン！

Stay Buddy株式会社

ホテル・民泊運営Stay Buddy（ステイバディ）株式会社（大阪市北区）と、民泊事業を展開する株式会社スモモブルーム（大阪市天王寺区）が、大阪・黒門市場近くの好立地に、世界的な需要に応えるワーケーション特化型施設「SUMOMO STAY」をリニューアルオープンいたしました。

日本を旅するワーカーが渇望した「理想の拠点」が誕生

世界的に急増するデジタルノマドや長期滞在ワーカーにとって、最大の課題は「仕事に没入できる環境の欠如」にありました。そこでSUMOMO STAYでは、計3室を160cmのワイドデスクや専用の高速Wi-Fiを完備した「ワーケーション特化型ルーム」へとリニューアル。オープン直後から、すでに海外のノマドワーカーより長期滞在の予約が殺到する人気施設となりました。

滞在スタイルに合わせて選べる3つのコンセプトルーム

【Room 401】Japandiスタイルが導く究極の「静」と「整」

【Room 402】2名同時作業も快適な「爆速Wi-Fi」ルーム

【全Rooｍ共通】大阪の暮らしを全面享受

【Room 303】160cmのワイドデスクと日本文化への没入- インスピレーション読書に没頭できる専用の「リーディングデスク」を設置。日本が世界に誇るマンガ等の文化に触れ、新たな着想を得るための時間を提供します。- デザインブラックとベージュを基調とした、落ち着きのあるインダストリアルな空間に仕上げました。- 圧倒的な執務環境思考を妨げない160cmのワイドデスクを導入。USB Type-C/HDMI対応モニター、クッション付きワークチェア、ネスプレッソを完備しています。- 和と北欧の精神的融合視覚的ノイズを削ぎ落とした「Japandi」デザインを採用。盆栽や柔らかな間接照明が、深い集中へと導きます。- 生産性と癒しの共存観光地の熱気から一歩離れ、精神を整えながら思索に耽る。必要最小限の機能に絞ったミニマルな空間が、深い集中と良質な癒しを両立させます。- 共創の環境独立したワークデスクとモニターを「2セット」完備。チームやパートナーと並んでのビデオ会議も、ストレスなく快適に行えます。- オンオフの切り替え明るいワークエリアと、2段ベッド2台を備えた就寝エリアを明確に分離した機能的な設計となっております。- 専用モデムによる高速通信専用モデムを設置し、他室と共有しない5GHz帯の安定した通信（DL 123Mbps / UL 157Mbps）を実現。動画アップロードやVPN接続も瞬時に完了します。

全室にフル装備のキッチン、室内洗濯乾燥機、独立したバス・トイレを完備。黒門市場で調達した旬の食材を調理するなど、長期滞在でありながら、一切のストレスを感じさせない「大阪の暮らし」を存分に享受いただけます。

また、難波エリア各駅が徒歩圏内にあるため、京都・奈良・神戸への日帰り旅行はもちろん、関西国際空港や新大阪駅を介して日本全国へシームレスにアクセス可能です。「平日は大阪で仕事に集中し、週末は日本各地へ」。現代のノマドワーカーのライフスタイルを支える、最強のベースキャンプとなります。

「SUMOMO STAY」にご宿泊を希望の方へ

Room 303(https://www.airbnb.jp/rooms/1019197555338123045)、Room 401(https://www.airbnb.jp/rooms/1397513642730791711)、Room 402(https://www.airbnb.jp/rooms/1019120326788178089)

SUMOMO STAYの施設一覧はこちら(https://verdant-frangollo-833812.netlify.app/)

運営会社Stay Buddyについて（ステイバディ）

Stay Buddy株式会社では、本施設のようなコンセプチュアルな宿泊施設の企画・運営を行っております。本リリースの施設はもちろん、他の運営施設への取材も随時受け付けております。また、空室活用や民泊事業・宿泊事業にご興味のあるオーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください。

・お問い合わせ窓口はこちら(https://stay-buddy.com/)(公式HP)

・メールアドレス：makigi@stay-buddy.com

・電話番号：090-5059-7185(#)