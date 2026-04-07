【全国販売】ちびまる子ちゃん×木製雑貨ブランドHacoa、4月6日よりオンラインストア＆全国の直営店でコラボアイテムの販売をスタート！横浜赤レンガ倉庫での大反響を受け。

株式会社 Hacoa

木製デザイン雑貨ブランド「Hacoa（ハコア）」を展開する株式会社Hacoa(本社：福井県鯖江市、代表取締役：市橋人士)は、「原作40周年記念 ちびまる子ちゃん in 横浜赤レンガ倉庫」の開催を祝したコラボレーションアイテムを、4月6日（月）より公式オンラインストアと全国の直営店で販売開始いたしました。

本シリーズは、3月6日から4月5日までの期間、Hacoaダイレクトストア 横浜赤レンガ倉庫店のみで限定販売しておりましたが、会場での大きな反響とファンからの要望を受けこの度全国での取り扱いを正式に決定いたしました。

[ECサイト]（ https://www.hacoa.net/ ）

■ 「育てる愉しみ」をちびまる子ちゃんの世界観に

本コラボレーションは、40年という時を超えて愛され続ける『ちびまる子ちゃん』の物語に、使うほどに色艶が増す「天然木」の質感を掛け合わせた、大人向けのアイテムです。

「キャラクターグッズ」の枠を超え、日々の暮らしの中でも馴染む上質な仕上がりにこだわり、一つひとつ丁寧に作り上げました。

■ 商品ラインナップ

木製キーホルダー「KEYRING 001」1.木製キーホルダー「KEYRING 001」

銘木チェリー・パープルハートの風合いと、伝統的な鋳造技術によるガンメタルの光沢が調和した上品なキーホルダー。3種類のデザインから、お気に入りをお選びいただけます。

[商品リンク]（ https://www.hacoa.net/view/item/000000000952 ）

デザイン1

リボンまる子

デザイン2

まる子と雲

デザイン3

まる子と動物たち

銘木のぬくもりと高級感

日常にさりげない品格を添えます

木製スライドミラー「Compact Mirror」2. 木製スライドミラー「Compact Mirror」

銘木チェリーを贅沢に削り出した、手のひらサイズのミラー。スライド構造により鏡面を保護できる実用性と、天然木ならではの柔らかな手触りが特徴です。2種類の刻印デザインを用意しています。

[商品リンク]（ https://www.hacoa.net/view/item/000000000953 ）

2種類のデザイン

左：リボンまる子 / 右：シノワズリ

スライド式の手鏡

ポーチの中でも傷つかず、持ち運びも安心

銘木チェリーの風合い

使うほどに経年変化が楽しめる素材

■販売概要

販売期間

2026年4月6日（月）～2026年12月31日（木）

販売場所Hacoaオンラインストア

[ECサイト]（ https://www.hacoa.net/ ）

Hacoaダイレクトストア KITTE丸の内店Hacoaダイレクトストア（直営店）

[公式サイト]（ https://hacoa.com/directstore/shopinfo/ ）

Hacoaダイレクトストア 店舗一覧

【東京】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/12_1_ab791324c3a164bd304c8526fc518a70.jpg?v=202604071151 ]

【関東】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/12_2_da36882a912ddf3603a55148f7021cbb.jpg?v=202604071151 ]

【愛知】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/12_3_284dc0ed7a857506749ece91b27faa49.jpg?v=202604071151 ]

【大阪】

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/12_4_0c3701823135b501863fc30c9e4d001f.jpg?v=202604071151 ]

【福井】

■ Hacoaについて

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/77445/table/12_5_727f5b826792b0bf9d1075c091d2abd4.jpg?v=202604071151 ]

ハコアは1500年前より伝わる越前漆器の木地技術を活用し、職人みずから木製デザイン雑貨を製作、東京丸の内をはじめ、全国10店舗に直営店を展開する日本有数の木製デザイン雑貨ブランドです。

[公式サイト]（ https://hacoa.com/ ）

株式会社Hacoa

所在地：〒916-1221 福井県鯖江市西袋町503

TEL ：0778-65-3112

Mail ：info@hacoa.com